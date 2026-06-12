Beşiktaş GAİN'in final maçlarını oynayacağı salon netleşti

Beşiktaş GAİN'in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki iç saha maçlarının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı duyuruldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ev sahibi olduğu maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin maç programı şöyle:
13 Haziran Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
15 Haziran Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
17 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
19 Haziran Cuma (Gerekirse):
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
21 Haziran Pazar (Gerekirse):
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ev sahibi olduğu maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin maç programı şöyle:
13 Haziran Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
15 Haziran Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
17 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
19 Haziran Cuma (Gerekirse):
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
21 Haziran Pazar (Gerekirse):
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)