Beşiktaş GAİN'in final maçlarını oynayacağı salon netleşti

Beşiktaş GAİN'in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki iç saha maçlarının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı duyuruldu.



Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ev sahibi olduğu maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.



Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin maç programı şöyle:



13 Haziran Cumartesi:



20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)



15 Haziran Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)



17 Haziran Çarşamba:



20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)



19 Haziran Cuma (Gerekirse):



20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)



21 Haziran Pazar (Gerekirse):



20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)







