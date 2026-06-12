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Vincenzo Italiano'dan Lucumi talebi!

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebinin ardından Jhon Lucumi için Bologna ile temaslara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 08:54
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Vincenzo Italiano'dan Lucumi talebi!
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Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu oturtan Beşiktaş, artık transfer için somut adımlar atmaya başlıyor.

Takımın oyun yapısını ve oyuncularını tek tek inceleyen Italiano, savunmaya takviye istedi. Bologna'da birlikte çalıştığı eski talebesi Jhon Lucumi'yi yönetime öneren İtalyan teknik adam, Kolombiyalı oyuncunun kalitesine kefil olduğunu söyledi.

JUVENTUS PEŞİNDE

Di Marzio'nun da dile getirdiği transfer operasyonu Beşiktaş için kolay olmayacak. Serie A devi Juventus'un da Lucumi'nin peşinde olduğu belirtildi.

Juventus'ta da teknik direktör Luciano Spalletti'nin 27 yaşındaki oyuncu için 'alınsın' raporu verdiği ifade edildi. Lucumi'ye ayrıca İngiliz ekibi Bournemouth da talip. Serbest kalma bedeli 28 milyon avro olan oyuncu için Beşiktaş Italiano kozuyla bir adım önde.

BEŞİKTAŞ TEMASLARA BAŞLADI

Bologna formasıyla Serie A'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Jhon Lucumi, güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve sol ayağını etkili kullanmasıyla tanınıyor. Beşiktaş, 1,85'lik stoper için Bologna ile resmi temaslara başladı. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Geride bıraktığımız sezonda çıktığı 43 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist kaydetti. Lucumi, Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

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