Haber Tarihi: 10 Haziran 2026 11:34 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 11:34

2026 YKS sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 YKS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından henüz açıklanmamıştır. Resmi bir açıklama yapıldığında, adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini sadece ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden öğrenebileceklerdir.

2026 YKS sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?
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YKS sınav yerlerini öğrenmek oldukça basit bir işlem üzerinden gerçekleşir. Adaylar, ÖSYM tarafından tanımlanan kişisel erişim bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav merkezlerini görüntüleyebilir.
Sınav yeri öğrenme süreci genel olarak şu adımlarla ilerler:

Adaylar öncelikle ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapar. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav Giriş Belgesi" bölümüne tıklanır. Bu alanda adayın sınava gireceği okul, bina, salon ve adres bilgileri detaylı şekilde yer alır.

Bu bilgiler açıklandıktan sonra adayların belgeyi mutlaka çıktı alarak sınav günü yanında bulundurması gerekir. Belgesiz şekilde sınav salonuna giriş yapılması kesinlikle mümkün değildir.

Ayrıca sınav yeri bilgilerinin açıklanmasının ardından yoğunluk yaşanabileceği için adayların sistemi sık sık kontrol etmesi önerilmektedir. ÖSYM AİS üzerinden yapılan bu duyurular dışında başka bir platformdan sınav yeri öğrenmek mümkün değildir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
YKS sınav giriş belgesi, sınava katılım için zorunlu resmi evraklardan biridir ve yalnızca ÖSYM sistemi üzerinden temin edilir. Belgeye erişim sağlanabilmesi için sınav yerlerinin açıklanmış olması gerekir.

Adaylar, ÖSYM AİS sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili sınav sayfasına yönlendirilir. Burada "Sınav Giriş Belgesi" seçeneği aktif hale geldiğinde belge görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

Sınav giriş belgesinde adayın fotoğrafı, sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alır. Bu belge, sınav günü kimlik kontrolü ile birlikte değerlendirilir. Bu nedenle belgenin çıktısının net ve okunaklı olması önemlidir.


ÖSYM uygulamalarına göre sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta ila 10 gün önce erişime açılır. 2026 YKS için de benzer bir takvim öngörülmektedir. Bu kapsamda adayların Haziran ayının ikinci haftasında belgelerini kontrol etmeleri beklenmektedir.

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