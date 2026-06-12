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Yenilenen Boston Stadı, Dünya Kupası'nda 65 bin futbolseveri ağırlayacak

2026 Dünya Kupası'nda oynanacak olan 7 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Boston Stadı yenilendi

calendar 12 Haziran 2026 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Yenilenen Boston Stadı, Dünya Kupası'nda 65 bin futbolseveri ağırlayacak
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 7 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Boston Stadı, modern altyapısı ve köklü spor geçmişiyle turnuvanın önemli merkezlerinden biri olacak.

New England Patriots ve New England Revolution'ın evi olan tesis, Dünya Kupası öncesinde kapsamlı yenileme çalışmalarından geçirildi.

Boston Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde tamamlanan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla turnuvanın önemli sahnelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

2002 yılında eski Foxboro Stadı'nın yerine yaklaşık 325 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen tesis, ABD'nin en modern spor tesisleri arasında gösteriliyor. 65 bin seyirci kapasitesine sahip stat, Boston şehir merkezinin 35 kilometre güneyinde yer alıyor.

Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde bulunan Boston Stadı, turnuva boyunca 5 grup maçı, son 32 turu karşılaşması ve bir çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

"DÜNYA KUPASI İÇİN MODERNİZE EDİLDİ"

Boston Stadı, turnuva öncesinde tarihinin en kapsamlı yenileme projelerinden birinden geçti. Yaklaşık 250 milyon dolarlık modernizasyon çalışmaları kapsamında seyirci alanları yenilenirken, ağırlama bölümleri genişletildi ve stat teknolojik açıdan güncellendi.

Yapılan çalışmalarla tesis, yaklaşık 22 bin metrekarelik görüntüleme alanına sahip dev yüksek çözünürlüklü video ekranına kavuştu. Ayrıca tribün katları arasındaki erişim kolaylaştırılırken, yeni cam kapalı misafir ağırlama alanları da kullanıma açıldı.

Statta yer alan ve kuzey kale arkasında yükselen 22 katlı deniz feneri ise tesisin en dikkat çekici mimari unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. New England bölgesinin denizcilik geçmişine gönderme yapan yapının tepesinde 360 derecelik gözlem terası bulunuyor.

"PATRİOTS HANEDANLIĞININ MERKEZİ"

Boston Stadı'nın spor tarihindeki yeri büyük ölçüde Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden New England Patriots'un başarılarıyla şekillendi.

Efsane oyun kurucu Tom Brady ve başantrenör Bill Belichick liderliğinde Amerikan futboluna damga vuran Patriots, 6 Super Bowl şampiyonluğuna uzanan süreçte iç saha maçlarını bu statta oynadı. Tesisin dışında bulunan Tom Brady heykeli de kulübün başarılı dönemine yapılan sembolik göndermelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Stat, Amerikan futbolunun yanı sıra Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) temsilcisi New England Revolution'ın da iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Kulüp, özellikle 2021 sezonunda elde ettiği Supporters' Shield başarısıyla tesis tarihinin önemli futbol anlarından birine imza attı.

"FUTBOL ORGANİZASYONLARININ DENEYİMLİ ADRESİ"

Boston Stadı, Dünya Kupası öncesinde de birçok uluslararası futbol organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Copa America, CONCACAF Altın Kupa ve International Champions Cup karşılaşmaları tesisin ağırladığı önemli organizasyonlar arasında yer aldı. Stat, yıllar içerisinde ABD Milli Takımı'nın birçok karşılaşmasına da sahne oldu.

"DOĞAL ÇİM VE DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI"

Normal şartlarda Amerikan futbolu karşılaşmaları için yapay zemin kullanılan tesiste, FIFA kuralları doğrultusunda Dünya Kupası için özel doğal çim saha kurulacak.

Bunun yanında medya alanları, güvenlik noktaları ve seyirci hizmetleri de turnuva standartlarına uygun şekilde güncelleniyor.

"ULAŞIM VE TARAFTAR DENEYİMİ"

Dünya Kupası süresince stada ulaşım için özel tren seferlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Boston'daki South Station ile stat arasında doğrudan ulaşım sağlayacak seferlerin yanı sıra servis hatları da kullanılacak.

Güvenlik önlemleri nedeniyle otopark kapasitesinin önemli ölçüde azaltılması planlanırken, taraftarlara toplu taşıma kullanmaları tavsiye ediliyor.

Maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Boston Stadı, 5 grup karşılaşması, bir son 32 turu maçı ve bir çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

14 Haziran: Haiti-İskoçya

17 Haziran: Irak-Norveç

20 Haziran: İskoçya-Fas

23 Haziran: İngiltere-Gana

26 Haziran: Norveç-Fransa

29 Haziran: Son 32 turu

9 Temmuz: Çeyrek final

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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