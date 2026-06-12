Bizim Çocuklar'a Dünya Kupası'nda aile desteği!

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ederken aile hasreti çekmeyecek. Ay-yıldızlı futbolcuların aileleri grup maçları boyunca maçları yerinde takip edecek. Türkiye, D Grubu'nun ilk maçını Kanada'nın Vancouver kentinde pazar sabahı Avustralya ile oynayacak.



Milliler, 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile yapılacak ikinci müsabaka için ABD'nin San Francisco kentine geçecek. Ay yıldızlı ekibimiz gruptaki son maçını ise 26 Haziran Cuma günü ABD ile Los Angeles'ta oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncuların moral, motivasyonunu en üst seviyede tutmak için aileleri de Dünya Kupası'na götürme kararı aldı.



AİLELER İÇİN ÖZEL KARAR



Bu doğrultuda ailelerin gruplar halinde kupaya götürülmeleri kararlaştırıldı. İlk grup aile Avustralya maçını izlemek için Kanada'nın Vancouver kentine gidecek. Burada aileleriyle hasret giderecek olan milliler, Avustralya maçını oynadıktan sonra ABD'nin Arizona kentindeki kamp bölgesine dönecek.



İkinci grup aile Paraguay maçı için ABD'nin San Francisco kentine hareket edecek ve müsabakayı yine tribünden takip edecek. Üçüncü grup aile ise Türkiye'nin ABD ile Los Angeles'ta oynayacağı karşılaşmada tribünde yer alacak.



Ay-yıldızlı ekibimiz, Paraguay ve ABD ile oynayacağı maçlardan sonra da Arizona'ya dönüş yapacak



