Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Bizim Çocuklar'a Dünya Kupası'nda aile desteği!

Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncuların moral, motivasyonunu en üst seviyede tutmak için aileleri de Dünya Kupası'na götürme kararı aldı. Gruplar halinde turnuvaya taşınacak olan aileler maçları statta izleyecek.

calendar 12 Haziran 2026 09:33
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Bizim Çocuklar'a Dünya Kupası'nda aile desteği!
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A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ederken aile hasreti çekmeyecek. Ay-yıldızlı futbolcuların aileleri grup maçları boyunca maçları yerinde takip edecek. Türkiye, D Grubu'nun ilk maçını Kanada'nın Vancouver kentinde pazar sabahı Avustralya ile oynayacak.

Milliler, 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile yapılacak ikinci müsabaka için ABD'nin San Francisco kentine geçecek. Ay yıldızlı ekibimiz gruptaki son maçını ise 26 Haziran Cuma günü ABD ile Los Angeles'ta oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncuların moral, motivasyonunu en üst seviyede tutmak için aileleri de Dünya Kupası'na götürme kararı aldı.

AİLELER İÇİN ÖZEL KARAR

Bu doğrultuda ailelerin gruplar halinde kupaya götürülmeleri kararlaştırıldı. İlk grup aile Avustralya maçını izlemek için Kanada'nın Vancouver kentine gidecek. Burada aileleriyle hasret giderecek olan milliler, Avustralya maçını oynadıktan sonra ABD'nin Arizona kentindeki kamp bölgesine dönecek.

İkinci grup aile Paraguay maçı için ABD'nin San Francisco kentine hareket edecek ve müsabakayı yine tribünden takip edecek. Üçüncü grup aile ise Türkiye'nin ABD ile Los Angeles'ta oynayacağı karşılaşmada tribünde yer alacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Paraguay ve ABD ile oynayacağı maçlardan sonra da Arizona'ya dönüş yapacak

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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