12 Haziran 2026 Cuma günü üniversiteler tatil mi?

12 Haziran Cuma okullar tatil mi sorusu sonunda cevap buldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) nedeniyle milyonlarca öğrenci ve velinin dört gözle beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB Bakanı Yusuf Tekin'in duyurusuna göre, sınav günü yaşanabilecek yoğunluk ve düzenin sağlanması amacıyla 12 Haziran Cuma günü okullarda eğitim olmayacak ve tatil kararı uygulanacak. Söz konusu gelişme bilhassa sınava girecek öğrenciler ve aileleri tarafından dikkatle takip edilirken, kararın detayları da netleşmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlıkları kapsamında önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, sınav öncesi hazırlıkların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için cuma günü okullarda eğitim-öğretim yapılmayacak ve öğretmenler ile öğrenciler idari izinli sayılacak.

Bakan Tekin, alınan kararın LGS'nin yapılacağı okullarda düzen ve organizasyonun eksiksiz sağlanması amacı taşıdığını belirtti. "Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik" ifadelerini kullanan Tekin, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bu kapsamda bir gün izinli olacağını vurguladı.

Ayrıca Tekin, bu yıl ilk kez uygulanacak olan beslenme paketi hizmetine de dikkat çekerek, sınava girecek öğrencilerin yaklaşık yüzde 91'inin bu imkândan yararlanacağını açıkladı. LGS sürecine ilişkin hazırlıkların tüm kurumlarla koordineli şekilde sürdüğü belirtildi.