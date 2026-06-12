Filenin Efeleri'nin rakibi Fransa

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.



Organizasyonun Kanada'nın başkenti Ottava'daki ilk etabına ABD yenilgisiyle başlayan ay-yıldızlılar, birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fransa ile mücadele edecek.



Türkiye ile son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa arasındaki maç, cumartesi gecesi TSİ 02.30'da (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) başlayacak. Mücadele S Sport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



