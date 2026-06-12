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Filenin Efeleri'nin rakibi Fransa

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri'nin rakibi Fransa
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

Organizasyonun Kanada'nın başkenti Ottava'daki ilk etabına ABD yenilgisiyle başlayan ay-yıldızlılar, birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fransa ile mücadele edecek.

Türkiye ile son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa arasındaki maç, cumartesi gecesi TSİ 02.30'da (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) başlayacak. Mücadele S Sport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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