e-Devlet uygulaması erişim problemiyle gündemde. Vatandaşlar T.C. numarasını ve şifresini girdiklerinde "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası alıyorlar. Özellikle YKS giriş belgesini almak isteyen öğrenciler, platforma girişte yaşanan aksaklıklar nedeniyle "e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor?" sorularına cevap aramaya başladı.

e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Kullanıcılardan peş peşe erişim sorunu paylaşımları

Başlık Resmie-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Kullanıcılardan peş peşe erişim sorunu paylaşımları

Yaşanan erişim sorunları, sistemin yoğunluk nedeniyle geçici olarak hizmet verememesine yol açtı. E-Devlet'e erişim sırasında yaşanan teknik aksaklıklar genellikle yoğunluk, sistem güncellemeleri veya geçici sunucu problemlerinden kaynaklanabilir.