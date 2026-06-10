Haber Tarihi: 10 Haziran 2026 13:37 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 13:37

e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor?

e-Devlet sistemine erişimde yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar giriş yapmakta güçlük çekiyor. Platforma giriş sırasında hata mesajlarıyla karşılaşan vatandaşlar, sorunun kaynağını öğrenmek için yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor?
Abone Ol
e-Devlet uygulaması erişim problemiyle gündemde. Vatandaşlar T.C. numarasını ve şifresini girdiklerinde "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası alıyorlar. Özellikle YKS giriş belgesini almak isteyen öğrenciler, platforma girişte yaşanan aksaklıklar nedeniyle "e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor?" sorularına cevap aramaya başladı.
e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Kullanıcılardan peş peşe erişim sorunu paylaşımları
Başlık Resmie-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Kullanıcılardan peş peşe erişim sorunu paylaşımları
Yaşanan erişim sorunları, sistemin yoğunluk nedeniyle geçici olarak hizmet verememesine yol açtı. E-Devlet'e erişim sırasında yaşanan teknik aksaklıklar genellikle yoğunluk, sistem güncellemeleri veya geçici sunucu problemlerinden kaynaklanabilir.

Diğer Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda bilet fiyatları 5 ila 10 kat arttı Dünya Kupası 2026 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bilet fiyatları 5 ila 10 kat arttı
Dünya Kupası perdesi açılıyor: İlk maç Meksika-Güney Afrika Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası perdesi açılıyor: İlk maç Meksika-Güney Afrika
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor Dünya Kupası 2026 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor
Lilian Thuram'dan Türkiye'ye Dünya Kupası övgüsü Milli Takım Lilian Thuram'dan Türkiye'ye Dünya Kupası övgüsü
Bilal Bayazıt, Kayserispor'a veda etti! Trendyol Süper Lig Bilal Bayazıt, Kayserispor'a veda etti!
Tottenham, Ben Davies ile sözleşme uzattı Tottenham Tottenham, Ben Davies ile sözleşme uzattı
Arda Turan, Fenerbahçeli eski ismi transfer etti Dünya Transferler Arda Turan, Fenerbahçeli eski ismi transfer etti
Guadalajara, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır Dünya Kupası 2026 Guadalajara, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Gündem e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı: Vedat Muriqi
2
Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye: Brahim Diaz
3
Atletico Madrid, Sörloth'un bonservisini belirledi!
4
Ruslar, Gedson için yüksekten uçtu!
5
Galatasaray'ın elinde var Duran!
6
Mason Greenwood İtalyan devi ile anlaşmaya vardı!
7
Galatasaray, Juventus ile pazarlıkta!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.