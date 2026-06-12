Grimaldo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin transferi için girişimlerde bulunduğu Bayer Leverkusenli sol bek Alejandro Grimaldo'ya ülkesinden de ciddi talipler bulunuyor.
Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal'in 30 yaşındaki resmi temas kurduğu belirtilirken, Grimaldo'nun önceliğinin ülkesine dönmek olduğu ifade edildi.
Bayer Leverkusen forması altında geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Grimaldo, 14 gol attı ve 12 asist yaptı.
Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal'in 30 yaşındaki resmi temas kurduğu belirtilirken, Grimaldo'nun önceliğinin ülkesine dönmek olduğu ifade edildi.
Bayer Leverkusen forması altında geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Grimaldo, 14 gol attı ve 12 asist yaptı.