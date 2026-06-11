Cher Ndour için 30 milyon euro!

Fiorentina forması giyen Cher Ndour'a önemli bir talip çıktı.



NAPOLI'DEN HAMLE



İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.



Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Ndour'un menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.



30 MİLYON EURO



Fiorentina ise Napoli'nin bu ilgisinin ardından Cher Ndour'un bonservisini belirledi. Fiorentina, genç orta saha oyuncusu için 30 milyon euro istiyor. Fiorentina, Cher Ndour'un sonraki satışında Paris Saint-Germain'e yüzde 50 pay verecek.



SEZON PERFORMANSI



Fiorentina'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Cher Ndour, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



BEŞİKTAŞ KARNERSİ



Cher Ndour, 2024 - 2025 sezonunun ilk yarısında PSG'den kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti. Beşiktaş'ta 22 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



