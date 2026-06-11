Zorlu parkurda zirve Ege'nin: Taha Eren Coşkun'dan altın madalya

Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Erkekler Triatlon Türkiye Şampiyonası'nda Ege Üniversitesi öğrencisi Taha Eren Coşkun altın madalya kazandı. Zorlu etapları geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkan sporcu, Rektör Prof. Dr. Musa Alcı tarafından tebrik edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 16:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Zorlu parkurda zirve Ege'nin: Taha Eren Coşkun'dan altın madalya
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da organize edilen Üniversitelerarası Erkekler Triatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonda mücadele eden Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Taha Eren Coşkun, şampiyonayı birincilikle bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

ÜÇ FARKLI BRANŞTA ZORLU MÜCADELE

Yarışma programı kapsamında yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan zorlu parkurlarda ter döken Taha Eren Coşkun, sergilediği performansla tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. Başarılı sporcu, etapların ardından birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye şampiyonu unvanını elde etti.

REKTÖR ALCI'DAN TEBRİK

Elde edilen şampiyonluğun ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, altın madalya kazanan öğrenciyi kutladı. Prof. Dr. Alcı, Türkiye şampiyonu olan Taha Eren Coşkun'u tebrik ederek spor kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.

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