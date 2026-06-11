Safebit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeygün, ringe çıktı

Kripto para platformu Safebit'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Yeygün, sponsor oldukları Jab Zone Fight Night Boks Organizasyonunda ringe çıktı. Daha önce profesyonel ring tecrübesinin bulunmadığı belirtilen Yeygün, uzun yıllara dayanan spor geçmişi ve disiplinli hazırlık süreciyle 43 yaşında boks ringinde yer aldı.



Maç öncesinde antrenörü Başar Altıntaş eşliğinde yaklaşık 1 aylık kamp dönemi geçirdiği kaydedilen Onur Yeygün, organizasyonda rakibi Kenan Dereli ile karşı karşıya geldi. İki sporcu arasında kıran kırana geçen mücadele, izleyicilerden ilgi gördü.



Safebit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Yeygün, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kripto piyasası ile boks ringi arasındaki benzerliklere değinerek şöyle konuştu:



"Kripto piyasası ve boks ringi aslında birbirine çok benziyor. İkisinde de strateji, risk yönetimi, dayanıklılık ve doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmek çok önemli. Bu tecrübe için çok minnettarım. Rakibim Kenan kardeşim gibi. Onunla bu tecrübeyi paylaşmak benim için paha biçilemez. Safebit olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Sporu ve özellikle dövüş sporlarını desteklemeyi önemsiyoruz."



Yeygün, ringe çıkma kararının yalnızca kişisel bir deneyim değil, aynı zamanda sporun disiplin, cesaret ve mücadele ruhunu destekleyen bir mesaj olduğunu ifade etti. Mücadele ettiği rakibi Kenan Dereli'ye de ayrıca teşekkür eden Yeygün, dostluk ve centilmenlik ruhunun bu organizasyonun en değerli taraflarından biri olduğunu ifade etti.



Safebit'in spor organizasyonlarına verdiği desteğin ilerideki dönemde de süreceği belirtilirken, şirketin özellikle genç sporculara ve dövüş sporlarının gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.



