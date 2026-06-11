İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KRİZE VE PROBLEME DÖNÜŞEBİLİYOR"
Fenerbahçe'nin uzun yıllardır lig şampiyonluğu yaşayamadığını hatırlatan Tedesco, "Fenerbahçe son deneyimimdi. 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüp. Bu şu anlama geliyor; üst üste beş maç kazansanız bile altıncı maçta puan kaybettiğinizde her şey hemen bir krize ve probleme dönüşebiliyor." dedi.
"FENERBAHÇE'YE TARİH YAZMAK İÇİN İMZA ATMIŞTIK"
Galatasaray ile yaşanan şampiyonluk yarışının baskıyı daha da artırdığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Galatasaray tüm maçlarını kazanıyor, puan farkı 2'den 3'e, 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyor. Oraya tarih yazmak ve o sonuçları almak için imza atmıştık, bu yüzden beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum." dedi.
"ÇOK DUYGUSAL BİR KULÜP"
Tedesco, tüm zorluklara rağmen Fenerbahçe'ye duyduğu saygıyı da dile getirerek, "Çok duygusal ama harika bir kulüp. İnanılmaz taraftarları, muazzam bir stadyumu ve atmosferi var. Baskı da bu oyunun bir parçası. Bununla hiçbir zaman sorun yaşamadım, aksine beni her zaman motive etmiştir." ifadelerini kullandı.
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı!
Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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