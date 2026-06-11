Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi bırakmayacak!

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi bırakmak istemiyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Aykut Kocaman'ın 23 yaşındaki futbolcu konusunda negatif düşünceleri bulunmuyor.
Fenerbahçe, 10+4 kuralında yaş kriterine de uyan Nene'yi takımda tutmayı planlıyor.
Almanya'dan Borussia Dortmund ve Stuttgart'ın ilgilendiği Malili futbolcu, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre buldu. Nene, bu maçlarda 11 gol ve 6 asist ile skor katkısı sağladı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Aykut Kocaman'ın 23 yaşındaki futbolcu konusunda negatif düşünceleri bulunmuyor.
Fenerbahçe, 10+4 kuralında yaş kriterine de uyan Nene'yi takımda tutmayı planlıyor.
Almanya'dan Borussia Dortmund ve Stuttgart'ın ilgilendiği Malili futbolcu, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre buldu. Nene, bu maçlarda 11 gol ve 6 asist ile skor katkısı sağladı.