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Turnuvaya SADECE KALDI!

Morata: "Kadroda olmayı hak etmedim"

İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Alvaro Morata, bu kararın normal olduğunu dile getirdi. 33 yaşındaki Morata, milli takım kadrosuna geri dönmek istediğini söyledi.

calendar 11 Haziran 2026 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Morata: 'Kadroda olmayı hak etmedim'
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Como forması giyen Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

"SEÇİLMEYİ HAK ETMEDİM"

Como'da bireysel olarak kötü bir sezonu geride bırakan Alvaro Morata, İspanya kadrosunda olmamasının normal olduğunu söyledi. Morata, "Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak etmedim." sözlerini sarf etti.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Luis de la Fuente (İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü) beni aradı ve ben de, "Hocam tabii ki Dünya Kupası'na gitmeyeceğimi biliyordum. Aptal değilim." dedim. Birkaç yıl önce olsaydı yıkılırdım ama şimdi bunun olması gerektiğini anlıyorum. Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyi hak etmedim. Bunun Dünya Kupası'nda oynamak için son şansım olduğu açık ve İspanya kesinlikle kazanabilir. Ama hayat böyle, her şey güzel değil! Olgunluk ve deneyimle, zorluklarla daha iyi başa çıkabileceğimi biliyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Morata, "Elbette oraya gitmek isterdim. Takımı destekleyeceğim. Milli takım, futboldan zevk almanın ve kulübünde iyi performans göstermenin bir ödülüdür. Tekrar futboldan zevk almaya başlamam gerekiyor ve umarım bir gün milli takıma geri dönebilirim." diye konuştu.

30 MAÇTA 1 GOL!

Como'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Alvaro Morata, 1 kez ağları havalandırdı.

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2Paraguay00000000
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4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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