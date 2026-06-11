Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat'te sahne alıyor

Milli sporcular Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın üçüncü ayağında piste çıkacak ikili, LMGT3 kategorisinde önemli puanlar için mücadele verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 13:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat'te sahne alıyor
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Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek. Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlenecek zorlu yarış, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.

91 NUMARALI OTOMOBİLİ KULLANACAK

LMGT3 kategorisinde yarışacak 28 yaşındaki Ayhancan, Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile beraber Manthey takımının 91 numaralı otomobilini kullanacak.

Bir diğer Türk sürücü Salih Yoluç ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçecek. Salih'in takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey olacak.

Ayhancan ve takım arkadaşları, 18 puanla pilotlar klasmanının 7. sırasında yer alıyor.

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