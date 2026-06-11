Halterde dünya ve Avrupa rekorları, olimpiyat madalyası için umutları artırdı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli haltercilerin son 2 yılda dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği rekor ve başarıların, olimpiyat madalyası için umutlarını artırdığını söyledi.



Talat Ünlü, Anadolu Ajansı (AA) Ankara Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Erkan Tiryaki'nin sunuculuğunu yaptığı AA Spor Masası'na konuk oldu.



Türk halterinin Avrupa'da rekorlar kırdığını belirten Ünlü, "Sporcularımızın derecelerine bakıldığı zaman Avrupa'nın hemen hemen zirvesindeyiz. Bunun temelinde altyapıya verilen destekler ve başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız, bakan yardımcımız, genel müdürlerimiz hepsinin verdikleri manevi destek de önemli." diye konuştu.



2025 Dünya Şampiyonası ve 2026 Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon olan Muhammed Furkan Özbek'in başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:



"Muhammed Furkan Özbek, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda kırdığı rekorun tesadüf olmadığını 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki rekoruyla ispatladı. Gerçekten Muhammed Furkan çok ciddi çalışıyor, derece için izleyeceği yolların farkında. Muhammed Furkan, Tokyo Olimpiyatları'nda talihsiz bir yarışma geçirmişti. Kovid salgını sonrasında 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise Muhammed Furkan, çok güzel bir yarışma geçirdi. Paris'te bir kaldırış daha yapmış olsaydı Muhammet Furkan, oradan gümüş madalya ile dönecekti."



Muhammed Furkan'ın sıklet değişikliğinin (65 kilo) ardından performansında önemli bir yükseliş yaşadığını aktaran Ünlü, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman ve Yiğit Erdoğan gibi genç sporcuların da Türk halterinin efsane isimleri Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Taner Sağır'ın izinden ilerlediğini ifade etti.



- "2028'e giden yolda Avrupa'nın en iyisiyiz"



Türk halterinin son 2 yılda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Ünlü, "2028 Los Angeles Olimpiyatları yolunda halterin sıçramaya geçen bir branş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü altyapıdan gelen çocuklarımızın başarılarına baktığınızda Avrupa'da zirvedeyiz, hatta Avrupa'nın en iyisiyiz." dedi.



Dünya halterinin efsane isimleri Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun yeni nesil sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Ünlü, ancak Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi isimlerin spor tarihindeki yerlerinin çok ayrı olduğunu kaydetti.



Olimpiyat kota isteminin değiştiğine de dikkati çeken Ünlü, artık sporcuların puan usulü ile değil bireysel başarılarıyla kota elde edeceklerini, kota alabilen sporcuların olimpiyat madalyasına da yakın olacağını söyledi.



Olimpiyat kürsüsüne çıkacak potansiyele sahip sporcuları bulunduğunu aktaran Ünlü, "2028 Los Angeles'ta Muhammet Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman gibi sporcularımızdan umutluyum." dedi.



Ünlü, milli kadın haltercilerden de dünya şampiyonasında koparmada bronz madalya kazanan Cansel Özkan'ın yanı sıra Aysel Özkan, Gamze Altun, Fatmagül Çevik ve Tuana Süren'in de olimpiyat kotasına yakın sporcular olduğunu belirtti.



Akdeniz Oyunları'nın da önemli olduğunu anlatan Ünlü, öncelikli hedeflerinin olimpiyat kotası açısından Çin'de düzenlenecek 2026 Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.



- "Halterde başarılı olmak için yüzde 50 kuvvet, yüzde 50 teknik"



Tarihte halterdeki olimpiyat başarılarının Türk sporunda lokomotif etkisine sahip olduğunun hatırlatılması üzerine de Ünlü, şöyle konuştu:



"Naim Süleymanoğlu gibi Halil Mutlu gibi bir efsane, 3'er defa olimpiyat şampiyonu olmuş çok nadir sporculardan 2'si bizim branşımızda. Nurcan Taylan, Türkiye adına olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcu. Taner Sağır çok genç yaşta olimpiyat şampiyonu oldu. Belki 2004'teki gibi bir olimpiyatta 3 altın madalya çıkaramayabiliriz ama bu olimpiyatlarda (2028) ümidim çok yüksek. Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman'ın olimpiyat kürsüsünde yer alacaklarını ve bizim için de çok güzel bir sıçrama noktası olacağını düşünüyorum."



Halter için de çocukların spora erken yaşlarda başlaması gerektiğini kaydeden Ünlü, "Çin'de halter başlama yaşı 6-7 yaş, küçük yaşta güzel teknik öğretmek önemli. Halterin tekniğini bilirseniz kilonun kaldırılması daha kolay olur. Halterde başarılı olmak için yüzde 50 kuvvet, yüzde 50 teknik. Tabii eğitimin de aksatılmaması lazım." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü yetenek taraması çalışmalarının da tüm branşlar için gerekli olduğunu dile getiren Ünlü, gençlerin sporla iç içe büyümesinin güçlü bir toplum ve güçlü bir ülke için büyük önem taşıdığını kaydetti.



