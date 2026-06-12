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Beşiktaş - Trossard: Son durumu Sporx'te açıkladı!

Ergin Aslan, Sporx YouTube kanalında Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini değerlendirdi. Aslan, Leandro Trossard transferindeki son durumu anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 17:11
Haber: Sporx.com
Beşiktaş - Trossard: Son durumu Sporx'te açıkladı!
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Arsenal forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard transferiyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Ergin Aslan, Sporx YouTube kanalında Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini anlattı. Aslan, Leandro Trossard transferi için, "Arsenal'dan Trossard konusunda ciddi Beşiktaş. Yani teklifini yaptı, girişimini yaptı. Çok tecrübeli bir oyuncu biliyorsun zaten Belçika Milli Takımı'nın da oyuncusu. 20 gole de katkı yaptı geçen sene, formda da bir oyuncu yani. Beşiktaş bu konuda bir pazarlık halinde Trossard konusunda. İyi bir oyuncu, hem Beşiktaş'ın yarışmacı kimliğine katkı yapacak ki Arsenal Premier Lig şampiyonu oldu biliyorsun yani. Hem yarışmacı kimliğine katkı yapacak hem taraftarı cezbedecek hem de takım oyuncusu baktığım zaman. Böyle bir girişim var." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ

Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 7 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard, 50 karşılaşmada 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değerinin ise Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

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