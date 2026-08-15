14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
2-2
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
0-5
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
1-3
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
0-1
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
2-2
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
3-3
14 Ağustos
LASK-Ried
4-1
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
3-2
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
1-1
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
2-2

Uğurcan Çakır: "Galibiyeti hak eden taraf bizdik"

Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın Çorum FK karşısında galibiyeti hak ettiğini belirtirken, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 00:43
Haber: Sporx.com
Uğurcan Çakır: 'Galibiyeti hak eden taraf bizdik'
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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, mücadeleyi değerlendirdi.

"GALİBİYETİ HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Uğurcan Çakır, "Aslında galibiyeti hak eden taraf bizdik. Çok sayıda gol pozisyonuna girdik. Benim düşüncem bu. Birincisi güzel bir gol, ikincisi bireysel hatadan gol yedik. Rakip 10 kişi kaldı. Sonra bir gol atmayı başardık. Bence galibiyete yakın olan taraf bizdik." dedi.

"İLK MAÇLAR ZOR OLUYOR"

Ligin ilk maçlarının zorlu geçtiğini belirten Uğurcan, "Ligin ilk maçları zor oluyor. Maç ritmi, kamp yorgunluğu... Bence bugün kazanmayı hak ettik. Sonuç olarak berabere kaldık. Taraftarımız çok güzel destekledi." ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray taraftarına mesaj gönderen milli kaleci, "Sezon sonunda inşallah şampiyon olan taraf biz olacağız. Merak etmesinler. Galip gelemedik, üzgünüz. Çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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