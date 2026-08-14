Çorum FK'dan kırmızı kart itirazı

Arca Çorum FK, Galatasaray maçının 25. dakikasında kırmızı kart bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21. dakikada Berat Özdemir, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Çorumlu futbolcular, bu pozisyon sonrası Torreira için kırmızı kart bekledi.
Berat Özdemir'in yerde kaldığı ve saha içinde tedavisinin sürdüğü sırada hakem Batuhan Kolak'a itirazlarda bulunuldu. Ancak, hakem sonrasında oyunu hava atışıyla başlattı.
VAR hakemi Fedayi San da herhangi bir çağrıda bulunmadı.
Berat Özdemir'in yerde kaldığı ve saha içinde tedavisinin sürdüğü sırada hakem Batuhan Kolak'a itirazlarda bulunuldu. Ancak, hakem sonrasında oyunu hava atışıyla başlattı.
VAR hakemi Fedayi San da herhangi bir çağrıda bulunmadı.