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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Mert Günok

Fenerbahçe'de Mert Günok, gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 18:22
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Mert Günok
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Fenerbahçe, Mert Günok'un üst adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır."

EN AZ 2 HAFTA YOK

A Spor'da yer alan habere göre; Mert Günok, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki 2 haftadaki fikstürü şöyle:

15 Ağustos: Gençlerbirliği (D)
18 Ağustos: Olimpik Lyon
22 Ağustos: Konyaspor
26 Ağustos: Olimpik Lyon (D)
30 Ağustos: Samsunspor (D)

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