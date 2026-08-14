Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Mert Günok

Fenerbahçe, Mert Günok'un üst adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır."
EN AZ 2 HAFTA YOK
A Spor'da yer alan habere göre; Mert Günok, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki 2 haftadaki fikstürü şöyle:
15 Ağustos: Gençlerbirliği (D)
18 Ağustos: Olimpik Lyon
22 Ağustos: Konyaspor
26 Ağustos: Olimpik Lyon (D)
30 Ağustos: Samsunspor (D)
"Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır."
EN AZ 2 HAFTA YOK
A Spor'da yer alan habere göre; Mert Günok, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki 2 haftadaki fikstürü şöyle:
15 Ağustos: Gençlerbirliği (D)
18 Ağustos: Olimpik Lyon
22 Ağustos: Konyaspor
26 Ağustos: Olimpik Lyon (D)
30 Ağustos: Samsunspor (D)