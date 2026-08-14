Lukaku'dan imza töreninde flaş sözler! 'Ben sakat değilim'

Romelu Lukaku:

Romelu Lukaku: "Milan Skriniar ile gelmeden görüştüm. Matteo Guendouzi ile geldikten sonra görüştük. Nathan Ake, N'Golo Kante ile konuştuk. Tanıdığım Türk oyuncular da var. Dün akşam yemek yedik ve geçen sezon, kulüp hakkında bir şeyler anlattılar. Takımda çok iyi atmosfer var. Arkadaşlarımda da aynı hırsı görüyorum. Her maçı final olarak devam etmeliyiz. Böyle yaparsak, hedeflerimizi gerçekleştiririz."







"MEIRELES İLE KONUŞTUK, ANELKA'YI ARAYACAĞIM"



Romelu Lukaku: "Raul Meireles ile konuştuk, geçen hafta iki kere toplamda 2,5 saat görüştük. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Nicolas Anelka ile görüşmedim, arayacağım... Numaramı değiştirdim ama arayacağım. Raul çok güzel şeyler söyledi. Taraftar, yönetim ve medya ile alakalı güzel şeyler söyledi. Aynı whatsApp grubunda olduğumuz için konuşmalarımız oluyor."

"Milan Skriniar ile gelmeden görüştüm. Matteo Guendouzi ile geldikten sonra görüştük. Nathan Ake, N'Golo Kante ile konuştuk. Tanıdığım Türk oyuncular da var. Dün akşam yemek yedik ve geçen sezon, kulüp hakkında bir şeyler anlattılar. Takımda çok iyi atmosfer var. Arkadaşlarımda da aynı hırsı görüyorum. Her maçı final olarak devam etmeliyiz. Böyle yaparsak, hedeflerimizi gerçekleştiririz."

Romelu Lukaku: "Teşekkürler Fenerbahçe"



"Teşekkürler Fenerbahçe"





Cihan Kamer: "Eğer gerekir ve arzu ettiğimiz bir oyuncu olursa U23 oyunculardan gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz.."

Oğuz Çetin: "Romelu Lukaku'nun tüm ölçümlerini yaptık. Sezona yeni başlıyor gibi onu fiziksel olarak hazır duruma getirmek için programlar yapıldı. İsmail Hoca ekibi ve benim nezdimde gerekenler yapılacak. Çok ciddi programları uygulamaya başladık. Hem onu koruyacağız hem de çok kısa sürede maçlara çıkmasını sağlayacağız. Böylesine büyük bir transferi yaptığımız için yönetime çok teşekkür ederim. Romelu ile olmanın da keyfini yaşıyorum."

