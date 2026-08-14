Lukaku'dan imza töreninde flaş sözler! 'Ben sakat değilim'

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekibi Napoli'den Romelu Lukaku'yu kadrosuna katarken yıldız golcü için imza töreni düzenlendi
İşte imza törenindeki açıklamalar....
"ÇOK UZUN SÜREDİR FENERBAHÇE'DE OLMAYI İSTİYORDUM"
Romelu Lukaku: "Sayın Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Bana süreçte çok güvendiler. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak gurur... Zaten çok uzun süredir Fenerbahçe'de olmayı istiyordum. Yaklaşık bir aydır burada olmayı bekliyordum. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim... 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var.
Önemli olan Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Konu bireysel değil, Fenerbahçe! Oynadığımız futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteğini ve arzusun da görebiliyorum.
Takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Ben de mükemmel şekilde adapte olmak ve performansımı ortaya koymak istiyorum."
"TARAFTARLARLA BULUŞMAK İSTİYORUM"
Romelu Lukaku: "Hocamız ve teknik ekip de harika. Yakın zamanda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. En kısa sürede statta taraftarlarla buluşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."
"KAYBETMEYİ SEVMEM!"
Romelu Lukaku: "Arkadaşlarımdan %50'si Türk! Böyle bakınca, buraya gelmem kaçınılmaz oluyor. Çocukken de buradaydım. Kardeşim de burada oynadı. Babamın son golü de buradaydı. Fenerbahçe'ye karşı atmıştı diye hatırlıyorum... Milli Takım'daki son maçım da buradaydı, bu statta oynamıştım. Benim ihtiyacım olan şey bu, kendime de bunu söyledim.
Fenerbahçe'nin çok güçlü vizyonu var, benim de hedeflerim var. Kazanmak isterim, kaybetmeyi sevmem! Fenerbahçe ile hedeflerimiz örtüşüyor."
"SKIRINIAR İLE GELMEDEN GÖRÜŞTÜM"
Romelu Lukaku: "Milan Skriniar ile gelmeden görüştüm. Matteo Guendouzi ile geldikten sonra görüştük. Nathan Ake, N'Golo Kante ile konuştuk. Tanıdığım Türk oyuncular da var. Dün akşam yemek yedik ve geçen sezon, kulüp hakkında bir şeyler anlattılar. Takımda çok iyi atmosfer var. Arkadaşlarımda da aynı hırsı görüyorum. Her maçı final olarak devam etmeliyiz. Böyle yaparsak, hedeflerimizi gerçekleştiririz."
"MEIRELES İLE KONUŞTUK, ANELKA'YI ARAYACAĞIM"
Romelu Lukaku: "Raul Meireles ile konuştuk, geçen hafta iki kere toplamda 2,5 saat görüştük. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Nicolas Anelka ile görüşmedim, arayacağım... Numaramı değiştirdim ama arayacağım. Raul çok güzel şeyler söyledi. Taraftar, yönetim ve medya ile alakalı güzel şeyler söyledi. Aynı whatsApp grubunda olduğumuz için konuşmalarımız oluyor."
"İSMAİL KARTAL ÇOK DÜRÜST"
Romelu Lukaku: "İsmail Kartal'ın çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Benden beklentilerini anlattı. Bu dürüstlük benim için önemli. 15-20 dakika konuştuk, beklentilerini söyledi. Ne istediğini net anlattı ve ben de anladım. Takımla oynamak için sabırsızlanıyorum."
"BEN SAKAT DEĞİLİM, FİTİM!"
Romelu Lukaku: "4-6 hafta bence fazla (gülerek). %100 olarak hissediyorum. Dün takımla çalıştım. 5-6 günlük programım var, gelecek hafta oynamak istiyorum. Yerimi kazanmak istiyorum. 4-6 hafta uzun, ben sakat değilim! Fit durumdayım."
"FENERBAHÇE'DE OYNUYORSANIZ BUNLAR KAÇINILMAZ!"
Romelu Lukaku: "Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncu var. Çok büyük bir kulüpteyiz, beklentilerin yüksek olması normal. Bütün kulvarlarda en iyisini ortaya koymalıyız. En iyisi de başarılı olmak ve kupaları almaktır. Zihniyet önemli, yani istek ve arzu...
Süper Lig'de de asla konsantrasyonu düşürmeden devam etmeliyiz. Çünkü lig uzun bir maraton. Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz.
Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtmalıyız. Zaten bu yüzden futbolcu olduk ve Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bunlar kaçınılmaz!
Takımda çok karakterli oyuncular var. Karakter ve ortaya koyacağımız ruhla iyi bir iş çıkarabiliriz. Soyunma odasındaki birliktelikle her maçı kazanmalıyız."
Romelu Lukaku: "Teşekkürler Fenerbahçe"
"2-3 KEZ KONTROL ETTİRMEDEN TRANSFERİNE İZİN VERMEM!"
Cihan Kamer: "En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Romelu Lukaku için son noktayı koyduk.
Sevgili Lukaku'yla 10-15 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Süreci birlikte yürüttük. Lukaku'nun Fenerbahçe formasını giymek için isteği konusunda teşekkür ederim.
Fenerbahçe formasını giyebilecek bir oyuncu mu? Fenerbahçe formasını giymek istiyor mu? Transferlerde bu soruların cevaplarına çok önem verdik.
Doğru oyuncuları kazandırmak için Aziz Yıldırım beni görevlendirdi ve benim de işim bu. 2-3 kez kontrol ettirmeden oyuncu transferine izin vermem! Lukaku, Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçti. Sonra Türkiye'de de kontrolden geçti. Sapasağlam Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Her futbolcunun sakatlanma ihtimali var, Vedat Muriqi de olduğu gibi... Lukaku'da da böyle."
"U23 OYUNCULARDAN TAKVİYE YAPABİLİRİZ"
Cihan Kamer: "Eğer gerekir ve arzu ettiğimiz bir oyuncu olursa U23 oyunculardan gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz.."
"AZİZ YILDIRIM KLASİĞİ"
Cihan Kamer: "Bugün yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor. Dünya yıldızlarını Fenerbahçe'ye kazandıran Sayın Başkanımıza, Lukaku transferi için de şahsım ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyorum.
"TAKIMIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİ!"
Oğuz Çetin: "Çok iyi bir takıma sahibiz, çok değerli oyuncularımız var. Bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Başkanımızın vizyonu ve takımdaşlık içerisinde iş bölümü yaparak transferleri gerçekleştirdik. Çok önemli transferler yaptık. Dünyanın bildiği Romelu Lukaku'yu da aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Takımımız daha da güçlendi.
"SON 2 AYDIR İSMAİL KARTAL GERÇEĞİNİ TANIYORUM"
Oğuz Çetin: "İsmail Hoca ile 1988'den itibaren takım arkadaşlığı yaptım ve yıllarımı beraber geçirdim. Son iki aydır İsmail Kartal gerçeğini tanıyorum. Onu daha yakından tanıdıkça nasıl donanımlı olduğunu ve takımın nasıl idare edilmesi gerektiğini yaşıyorum.
Oyuncuları geliştirebiliyorsa, çok kısa sürede algılamalarını sağlayıp, büyük Fenerbahçe taraftarının beklentilerini karşılayacak oyun oynatıyorsa, Fenerbahçeliliğini de çok rahat görebiliyorum."
"LUKAKU'NUN TÜM ÖLÇÜMLERİNİ YAPTIK"
Oğuz Çetin: "Romelu Lukaku'nun tüm ölçümlerini yaptık. Sezona yeni başlıyor gibi onu fiziksel olarak hazır duruma getirmek için programlar yapıldı. İsmail Hoca ekibi ve benim nezdimde gerekenler yapılacak. Çok ciddi programları uygulamaya başladık. Hem onu koruyacağız hem de çok kısa sürede maçlara çıkmasını sağlayacağız. Böylesine büyük bir transferi yaptığımız için yönetime çok teşekkür ederim. Romelu ile olmanın da keyfini yaşıyorum."
LUKAKU'NUN HAZIR OLMA SÜRECİ
Cihan Kamer: "Taraftar olarak sormak istiyorum, neden Lukaku için bir süreç gerekiyor?"
Oğuz Çetin: "Zorlu bir süreçten geçti. Fiziksel gelişimi için mucize yaratamayız. Daha güçlü hale getirmek için uygulanması gereken süreçler var. Takımla ritmini yakalamasını süreç gerekli. 4-6 haftalık süreçte takıma uyumunu hissettirecek."
İşte imza törenindeki açıklamalar....
"ÇOK UZUN SÜREDİR FENERBAHÇE'DE OLMAYI İSTİYORDUM"
Romelu Lukaku: "Sayın Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Bana süreçte çok güvendiler. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak gurur... Zaten çok uzun süredir Fenerbahçe'de olmayı istiyordum. Yaklaşık bir aydır burada olmayı bekliyordum. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim... 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var.
Önemli olan Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Konu bireysel değil, Fenerbahçe! Oynadığımız futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteğini ve arzusun da görebiliyorum.
Takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Ben de mükemmel şekilde adapte olmak ve performansımı ortaya koymak istiyorum."
"TARAFTARLARLA BULUŞMAK İSTİYORUM"
Romelu Lukaku: "Hocamız ve teknik ekip de harika. Yakın zamanda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. En kısa sürede statta taraftarlarla buluşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."
"KAYBETMEYİ SEVMEM!"
Romelu Lukaku: "Arkadaşlarımdan %50'si Türk! Böyle bakınca, buraya gelmem kaçınılmaz oluyor. Çocukken de buradaydım. Kardeşim de burada oynadı. Babamın son golü de buradaydı. Fenerbahçe'ye karşı atmıştı diye hatırlıyorum... Milli Takım'daki son maçım da buradaydı, bu statta oynamıştım. Benim ihtiyacım olan şey bu, kendime de bunu söyledim.
Fenerbahçe'nin çok güçlü vizyonu var, benim de hedeflerim var. Kazanmak isterim, kaybetmeyi sevmem! Fenerbahçe ile hedeflerimiz örtüşüyor."
"SKIRINIAR İLE GELMEDEN GÖRÜŞTÜM"
Romelu Lukaku: "Milan Skriniar ile gelmeden görüştüm. Matteo Guendouzi ile geldikten sonra görüştük. Nathan Ake, N'Golo Kante ile konuştuk. Tanıdığım Türk oyuncular da var. Dün akşam yemek yedik ve geçen sezon, kulüp hakkında bir şeyler anlattılar. Takımda çok iyi atmosfer var. Arkadaşlarımda da aynı hırsı görüyorum. Her maçı final olarak devam etmeliyiz. Böyle yaparsak, hedeflerimizi gerçekleştiririz."
"MEIRELES İLE KONUŞTUK, ANELKA'YI ARAYACAĞIM"
Romelu Lukaku: "Raul Meireles ile konuştuk, geçen hafta iki kere toplamda 2,5 saat görüştük. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Nicolas Anelka ile görüşmedim, arayacağım... Numaramı değiştirdim ama arayacağım. Raul çok güzel şeyler söyledi. Taraftar, yönetim ve medya ile alakalı güzel şeyler söyledi. Aynı whatsApp grubunda olduğumuz için konuşmalarımız oluyor."
"İSMAİL KARTAL ÇOK DÜRÜST"
Romelu Lukaku: "İsmail Kartal'ın çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Benden beklentilerini anlattı. Bu dürüstlük benim için önemli. 15-20 dakika konuştuk, beklentilerini söyledi. Ne istediğini net anlattı ve ben de anladım. Takımla oynamak için sabırsızlanıyorum."
"BEN SAKAT DEĞİLİM, FİTİM!"
Romelu Lukaku: "4-6 hafta bence fazla (gülerek). %100 olarak hissediyorum. Dün takımla çalıştım. 5-6 günlük programım var, gelecek hafta oynamak istiyorum. Yerimi kazanmak istiyorum. 4-6 hafta uzun, ben sakat değilim! Fit durumdayım."
"FENERBAHÇE'DE OYNUYORSANIZ BUNLAR KAÇINILMAZ!"
Romelu Lukaku: "Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncu var. Çok büyük bir kulüpteyiz, beklentilerin yüksek olması normal. Bütün kulvarlarda en iyisini ortaya koymalıyız. En iyisi de başarılı olmak ve kupaları almaktır. Zihniyet önemli, yani istek ve arzu...
Süper Lig'de de asla konsantrasyonu düşürmeden devam etmeliyiz. Çünkü lig uzun bir maraton. Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz.
Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtmalıyız. Zaten bu yüzden futbolcu olduk ve Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, bunlar kaçınılmaz!
Takımda çok karakterli oyuncular var. Karakter ve ortaya koyacağımız ruhla iyi bir iş çıkarabiliriz. Soyunma odasındaki birliktelikle her maçı kazanmalıyız."
Romelu Lukaku: "Teşekkürler Fenerbahçe"
"2-3 KEZ KONTROL ETTİRMEDEN TRANSFERİNE İZİN VERMEM!"
Cihan Kamer: "En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Romelu Lukaku için son noktayı koyduk.
Sevgili Lukaku'yla 10-15 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Süreci birlikte yürüttük. Lukaku'nun Fenerbahçe formasını giymek için isteği konusunda teşekkür ederim.
Fenerbahçe formasını giyebilecek bir oyuncu mu? Fenerbahçe formasını giymek istiyor mu? Transferlerde bu soruların cevaplarına çok önem verdik.
Doğru oyuncuları kazandırmak için Aziz Yıldırım beni görevlendirdi ve benim de işim bu. 2-3 kez kontrol ettirmeden oyuncu transferine izin vermem! Lukaku, Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçti. Sonra Türkiye'de de kontrolden geçti. Sapasağlam Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Her futbolcunun sakatlanma ihtimali var, Vedat Muriqi de olduğu gibi... Lukaku'da da böyle."
"U23 OYUNCULARDAN TAKVİYE YAPABİLİRİZ"
Cihan Kamer: "Eğer gerekir ve arzu ettiğimiz bir oyuncu olursa U23 oyunculardan gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz.."
"AZİZ YILDIRIM KLASİĞİ"
Cihan Kamer: "Bugün yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor. Dünya yıldızlarını Fenerbahçe'ye kazandıran Sayın Başkanımıza, Lukaku transferi için de şahsım ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyorum.
"TAKIMIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİ!"
Oğuz Çetin: "Çok iyi bir takıma sahibiz, çok değerli oyuncularımız var. Bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Başkanımızın vizyonu ve takımdaşlık içerisinde iş bölümü yaparak transferleri gerçekleştirdik. Çok önemli transferler yaptık. Dünyanın bildiği Romelu Lukaku'yu da aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Takımımız daha da güçlendi.
"SON 2 AYDIR İSMAİL KARTAL GERÇEĞİNİ TANIYORUM"
Oğuz Çetin: "İsmail Hoca ile 1988'den itibaren takım arkadaşlığı yaptım ve yıllarımı beraber geçirdim. Son iki aydır İsmail Kartal gerçeğini tanıyorum. Onu daha yakından tanıdıkça nasıl donanımlı olduğunu ve takımın nasıl idare edilmesi gerektiğini yaşıyorum.
Oyuncuları geliştirebiliyorsa, çok kısa sürede algılamalarını sağlayıp, büyük Fenerbahçe taraftarının beklentilerini karşılayacak oyun oynatıyorsa, Fenerbahçeliliğini de çok rahat görebiliyorum."
"LUKAKU'NUN TÜM ÖLÇÜMLERİNİ YAPTIK"
Oğuz Çetin: "Romelu Lukaku'nun tüm ölçümlerini yaptık. Sezona yeni başlıyor gibi onu fiziksel olarak hazır duruma getirmek için programlar yapıldı. İsmail Hoca ekibi ve benim nezdimde gerekenler yapılacak. Çok ciddi programları uygulamaya başladık. Hem onu koruyacağız hem de çok kısa sürede maçlara çıkmasını sağlayacağız. Böylesine büyük bir transferi yaptığımız için yönetime çok teşekkür ederim. Romelu ile olmanın da keyfini yaşıyorum."
LUKAKU'NUN HAZIR OLMA SÜRECİ
Cihan Kamer: "Taraftar olarak sormak istiyorum, neden Lukaku için bir süreç gerekiyor?"
Oğuz Çetin: "Zorlu bir süreçten geçti. Fiziksel gelişimi için mucize yaratamayız. Daha güçlü hale getirmek için uygulanması gereken süreçler var. Takımla ritmini yakalamasını süreç gerekli. 4-6 haftalık süreçte takıma uyumunu hissettirecek."