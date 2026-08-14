Haber Tarihi: 14 Ağustos 2026 12:52 - Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 12:52

Romelu Lukaku Müslüman mı? Hangi Dine Mensup?

Fenerbahçe forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'nun Müslüman olup olmadığı zaman zaman futbolseverlerin gündemine geliyor. Lukaku'nun Müslüman olduğuna ilişkin geçmişte bazı haberler yayılsa da bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Romelu Lukaku Müslüman mı? Hangi Dine Mensup?
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Lukaku'nun dini inancına ilişkin kaynaklarda Katolik Hristiyan olduğu ve maçlardan önce ve sonra dua ettiği bilgisi yer alıyor.
Lukaku neden Müslüman sanıldı?

Lukaku'nun Müslüman olduğuna ilişkin iddialar özellikle 2017 yılında İngiliz basınında gündeme geldi. Bazı gazetelerde, alkol içeren bir ödülü dini inancı nedeniyle kabul etmediği ve bu nedenle Müslüman olduğu ileri sürüldü.

Ancak daha sonra bu haberlerin yanlış olduğu ve Lukaku'nun Hristiyan olduğu yönünde düzeltmeler yapıldı.

Lukaku Hristiyan mı?

Evet. Lukaku'nun Katolik Hristiyan olduğu ve dini inancını günlük hayatında yaşadığına ilişkin bilgiler bulunuyor. Ayrıca 2014 yılında Fransa'daki Lourdes bölgesine hac ziyareti gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Sonuç: Romelu Lukaku Müslüman mı?

Hayır. Mevcut doğrulanmış bilgilere göre Romelu Lukaku Müslüman değil, Katolik Hristiyan. Lukaku'nun Müslüman olduğu yönündeki iddialar geçmişte bazı basın organlarında yer alsa da daha sonra bu bilgilerin yanlış olduğu ortaya konuldu.

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