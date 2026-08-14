Haber Tarihi: 14 Ağustos 2026 11:30 -
Güncelleme Tarihi:
14 Ağustos 2026 11:30
Tekirdağ'da Denize Girmek Yasak mı? 14 Ağustos 2026 Tekirdağ Deniz Yasağı
Tekirdağ'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı ilçelerde 14 Ağustos 2026 Cuma günü denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliğinin açıklamasına göre Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmiyor.
Tekirdağ Valiliğinin açıklamasına göre Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmiyor.
Hangi ilçelerde denize girmek yasak?Bugün için deniz yasağı uygulanan ilçeler:SüleymanpaşaÇorluSarayYasak kararının, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındığı bildirildi.Yasak ne zaman sona erecek?Denize giriş yasağı 14 Ağustos Cuma günü için uygulanıyor. Yasağın devam edip etmeyeceği, hava ve deniz koşullarına göre yetkili makamların değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.Sonuç: Tekirdağ'da Denize Girmek Yasak mı?
Evet. 14 Ağustos 2026 Cuma günü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Vatandaşların yasağın uygulandığı sahillerde denize girmemeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları gerekiyor.
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