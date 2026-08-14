Tekirdağ'da Denize Girmek Yasak mı? 14 Ağustos 2026 Tekirdağ Deniz Yasağı

Tekirdağ Valiliğinin açıklamasına göre Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

Hangi ilçelerde denize girmek yasak?

Bugün için deniz yasağı uygulanan ilçeler:

Süleymanpaşa

Çorlu

Saray

Yasak kararının, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındığı bildirildi.

Yasak ne zaman sona erecek?

Denize giriş yasağı 14 Ağustos Cuma günü için uygulanıyor. Yasağın devam edip etmeyeceği, hava ve deniz koşullarına göre yetkili makamların değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

Sonuç: Tekirdağ'da Denize Girmek Yasak mı?

Evet. 14 Ağustos 2026 Cuma günü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Vatandaşların yasağın uygulandığı sahillerde denize girmemeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları gerekiyor.