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Çek basını Cerny'yi konuşuyor: "İronik bir şekilde umutları söndü"

Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi elediği karşılaşmada golü atan Vaclav Cerny, Çek basınının da gündemine oturdu. Yerel medya, vatandaşı Cerny'nin performansını ve attığı golü öne çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler
Çek basını Cerny'yi konuşuyor: 'İronik bir şekilde umutları söndü'
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun 3. eleme turu maçları tamamlandı.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Hradec Kralove'yi İstanbul'da da 1-0 mağlup ederek play-off biletini aldı.

Siyah-beyazlıların golü Vaclav Cerny'den geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Çek basını Beşiktaş-Hradec Kralove maçını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın turun favorisi olarak maçı kazandığına dikkat çekilirken siyah-beyazlıların Çek futbolcusu Vaclav Cerny'nin maçın belirleyici ismi olduğuna vurgu yapıldı.

"CERNY, HRADEC'İN BEŞİKTAŞ'A İKİNCİ KEZ MAĞLUP OLMASINI SAĞLADI"

Sport CZ'deki haberde, "Cerny, Hradec'in Beşiktaş'a ikinci kez mağlup olmasını sağladı" başlığı kullanıldı.

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmede ise, "Hradec, çılgın bir atmosferde kırk dakika boyunca karşılaşmayı dramatik hale getirme umudunu korudu. O zamana kadar, turun favorisi olan ev sahibini zorladılar ancak atakları iyi yönetemediler. 40. dakikada Cerny, Çek savunmacılarını geçerek ceza sahası kenarından sağ ayağıyla şut çekti, kaleci Adam Zadrazil topu kaçırdı. Bu golle Beşiktaş, toplamda iki farklı öne geçti ve bu da onlara büyük bir rahatlama sağladı." ifadelerine yer verildi.

"İRONİK BİR ŞEKİLDE UMUTLAR SÖNDÜ"

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı için iSport'taki değerlendirmede, "40 bin kişilik bir seyirci önünde tüm Hradec için büyük bir gün olması beklenen şey gerçekleşmedi. İronik bir şekilde, umutlar Çek bir futbolcunun golüyle söndü. Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-0'lık galibiyetini belirleyen tek golü attı ve Türk kulübünün bir üst tura yükselmesini sağladı. Hradec Kralove, Konferans Ligi'nin play-off turuna gidiyor." denildi.

"MAÇIN EN İYİ OYUNCUSU CERNY"

iDNES'teki haberde ise maça ilişkin, "Hradec ikinci maçta da gol atamadı ve yine 1-0 mağlup oldu. Hradec Kralove futbolcuları Avrupa Ligi'nden elendi. Beşiktaş'a karşı aldıkları iki mağlubiyetin ardından, önümüzdeki iki hafta boyunca Panathinaikos ile Konferans Ligi için mücadele edecekler. Çek forvet Vaclav Cerny, maçın en iyi oyuncusu olarak orta sahadan savunmayı geçti sağ ayağıyla yaptığı şutla topu kaleye göndererek skoru belirledi. Maçın kahramanı Cerny, muhteşem bir performans sergiledi. Baştan sona çok çalıştı, kendini ortaya koydu, savunmaya geri döndü ve takım arkadaşları için fırsatlar yarattı." ifadeleri kullanıldı.

"HRADEC'İN AVRUPA LİGİ HAYALİNİ YOK ETTİ"

Ruik'teki haberde de maçın tek golünü atan Vaclav Cerny ön plana çıkarıldı.

Haberde, "Vaclav Cerny, Hradec Kralove'nin Avrupa Ligi hayalini yok etti. Hradec, trajik bir sonla yıkıldı. İstanbul'da şanslarının olacağı beklenmiyordu. Yine de tamamen kötü bir performans değildi ancak yeterli de olmadı. Vaclav Cerny'nin tek golüyle favorinin tur atlaması kesinleşti." ifadelerine yer verildi.

"HRADEC'İN AVRUPA LİGİ HAYALİ CERNY TARAFINDAN YARIDA KESİLDİ"

TN ise karşılaşmayı okuyucularına, "Hradec'in Avrupa Ligi hayali Cerny tarafından yarıda kesildi. Hradec İstanbul'da kötü bir oyun sergilemedi, ancak ilk maçta olduğu gibi, bitiricilikte kalite eksikliği yaşadı. 26. dakikada Orkun Kökçü'nün şutu direkten döndü ve Beşiktaş ilk yarının sonunda bulduğu golle rahatladı. Ve bu fırsatı yaratan Çek futbolcu Vaclav Cerny oldu. Mükemmel bir pas alan Cerny, yaptığı sprinti ustaca bir şutla tamamladı." sözleriyle aktardı.

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