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Fenerbahçe'den genç oyuncu transferi için açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Romelu Lukaku'nun imza töreninde yeni transferlere yönelik açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 13:39
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den genç oyuncu transferi için açıklama!
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Romelu Lukaku'nun imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli yönetici, transfer döneminde ihtiyaç duyulması halinde U23 kontenjanına uygun oyuncular için de hamle yapabileceklerini söyledi.
"U23 OYUNCULARDAN TAKVİYE YAPABİLİRİZ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kamer, kadronun ihtiyaçları doğrultusunda genç oyuncu transferine açık olduklarını belirterek, "Eğer gerekir ve arzu ettiğimiz bir oyuncu olursa U23 oyunculardan gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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