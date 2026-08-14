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Haliburton: "Sezon bugün başlasa oynamaya hazırım"

Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, yeni sezon öncesinde fiziksel durumuyla ilgili olumlu mesajlar verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 14:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haliburton: 'Sezon bugün başlasa oynamaya hazırım'
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Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, yeni sezon öncesinde fiziksel durumuyla ilgili olumlu mesajlar verdi.

Düzenli olarak maç yaptığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Haliburton, sezon bugün başlasa sahaya çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Indiana Pacers'ın yıldız guardı Tyrese Haliburton, NBA sezonunun başlamasına hazır olduğunu söyledi.

Pacers Foundation'ın düzenlediği yardım amaçlı softbol etkinliğinde konuşan Haliburton, şu anda dahi sahaya çıkabilecek durumda olduğunu ifade etti.

"Size şu anda sağlıklı olacağımı söylüyorum. Kendimi harika hissediyorum. Her şeyi yapıyorum. Bu noktada oldukça düzenli şekilde maç yapıyorum. Kendimi harika hissediyorum. Sezona hazır olacağım. Sezon bugün başlasaydı hazır olurdum."

Haliburton, fiziksel olarak iyi hissetmesine rağmen sezon öncesi dönemde kondisyonu üzerinde çalışması gerektiğini de kabul etti. Ancak yıldız oyuncu, bunun antrenman kampı ve sezon öncesi hazırlıklarının doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

Pacers'ın yıldızı ayrıca yeni sezona hazırlık sürecinin bir parçası olarak yakın zamanda Los Angeles'a gideceğini ve burada diğer NBA oyuncularıyla resmi olmayan antrenmanlara katılacağını söyledi.

Haliburton, normal sezon maçlarının fiziksel temposuna hazırlanmanın kolay olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bence herhangi bir NBA oyuncusuna sorsanız, ilk televizyon molasına kadar yaşadığınız o nefes darlığının farklı olduğunu söyler. Buna hazırlanmak gerçekten imkânsız. Ne kadar hazırlanırsam hazırlanayım fark etmiyor. O ilk bölüm herkes için yorucu olacak."

Yıldız guard, sezon öncesi maçlarının bu nedenle büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi:

"Sezona girerken kendimi iyi hissedeceğimi biliyorum. Maç kondisyonu, sezon öncesinde geliştirebildiğiniz bir şey. Koç (Rick) Carlisle bu konuda sezon öncesi ilerledikçe harika bir iş çıkarıyor. Aldığımız süreler giderek normal sezonda oynayacağımız sürelere yaklaşmaya başlıyor.

"Benim açımdan mesele, olabileceğim en iyi fiziksel durumda olmak. Şu anda kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum ve bunu sürdürmeye devam edeceğim. Hedefim, antrenman kampına tamamen hazır şekilde girmek."

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