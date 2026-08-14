Beşiktaş'tan sezona dört dörtlük başlangıç

Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetiminde giren Beşiktaş, oynadığı 4 resmi maçı da kazanarak 2026-2027'ye iyi bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı futbol takımı, sezona UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta aldığı 4 galibiyetle başladı.
Vincenzo Italiano yönetiminde yeni bir oluşumla sezona giren Beşiktaş, oynadığı maçların 4'ünde de kalesini gole kapatmayı başardı.
- Italiano, kulüp tarihine geçti
Vincenzo Italiano, Beşiktaş kulüp tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk 4 müsabakayı kazanan ilk teknik adam oldu.
İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; üçüncü turda ise Çek temsilcisi Hradec Kralove'yi iki maçta da 1-0'lık skorlarla yendi.
Italiano'dan önce ise Beşiktaş, 2000-2001'de Nevio Scala idaresinde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ve üçüncü tur elemelerinde; 2007-2008 sezonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında; 2010-2011'de ise Bernd Schuster ile UEFA Avrupa Ligi ikinci ve üçüncü eleme turu karşılaşmalarında 3'er galibiyet, 1'er de beraberlik aldı.
Öte yandan Schuster, siyah-beyazlı takımla Avrupa'da o dönem kaybettiği Porto mücadelesine kadar 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
- Midtjylland ve Hradec Kralove'yi eledi
Sezona UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakarak üçüncü tura yükseldi.
Bu turda ise Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, iki maçı da 1-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.
Siyah-beyazlılar, lig aşamasına yükselmek için play-off turunda ise Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak.
- Kalesini gole kapattı
Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlı takım, eleme turlarında Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan müsabakalarda galip gelirken, takım savunmasını ön plana çıkardı ve rakibine gol atma fırsatı vermedi.
- Avrupa'da lig aşamasını garantiledi
Siyah-beyazlı takım, Çekya ekibi Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa kupalarında lig aşamasını garanti altına aldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya takımı Kauno Zalgiris'i geçmesi halinde adını aynı organizasyonda lig aşamasına yazdıracak.
Siyah-beyazlılar, rakibine elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig aşamasında devam edecek.
- Üç sezon sonra 4'te 4 ile başladı
Beşiktaş, üç yıl sonra yeni sezona 4 karşılaşmada aldığı 4 galibiyetle başladı.
2020-2021 sezonundaki şampiyonluktan sonra son yıllarda istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde 2026-2027'ye iyi bir başlangıç yaptı.
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; Hradec Kralove'yi iki maçta 1-0'lık skorlarla yenerek eleyen Beşiktaş, oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.
2025-2026 sezonuna Ole Gunnar Solskjaer idaresinde Avrupa kupalarında ilk 2 maçı kaybederek giren Beşiktaş, 2024-2025'te ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona Galatasaray karşısında 5-0'lık Süper Kupa zaferinin yanı sıra ligde ve Avrupa sahnesinde alınan 2 galibiyet, 1 beraberlikle başladı.
Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 5'te 5 yaparak girmişti.
Vincenzo Italiano yönetiminde yeni bir oluşumla sezona giren Beşiktaş, oynadığı maçların 4'ünde de kalesini gole kapatmayı başardı.
- Italiano, kulüp tarihine geçti
Vincenzo Italiano, Beşiktaş kulüp tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk 4 müsabakayı kazanan ilk teknik adam oldu.
İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; üçüncü turda ise Çek temsilcisi Hradec Kralove'yi iki maçta da 1-0'lık skorlarla yendi.
Italiano'dan önce ise Beşiktaş, 2000-2001'de Nevio Scala idaresinde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ve üçüncü tur elemelerinde; 2007-2008 sezonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında; 2010-2011'de ise Bernd Schuster ile UEFA Avrupa Ligi ikinci ve üçüncü eleme turu karşılaşmalarında 3'er galibiyet, 1'er de beraberlik aldı.
Öte yandan Schuster, siyah-beyazlı takımla Avrupa'da o dönem kaybettiği Porto mücadelesine kadar 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
- Midtjylland ve Hradec Kralove'yi eledi
Sezona UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakarak üçüncü tura yükseldi.
Bu turda ise Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, iki maçı da 1-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.
Siyah-beyazlılar, lig aşamasına yükselmek için play-off turunda ise Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak.
- Kalesini gole kapattı
Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlı takım, eleme turlarında Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan müsabakalarda galip gelirken, takım savunmasını ön plana çıkardı ve rakibine gol atma fırsatı vermedi.
- Avrupa'da lig aşamasını garantiledi
Siyah-beyazlı takım, Çekya ekibi Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa kupalarında lig aşamasını garanti altına aldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya takımı Kauno Zalgiris'i geçmesi halinde adını aynı organizasyonda lig aşamasına yazdıracak.
Siyah-beyazlılar, rakibine elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig aşamasında devam edecek.
- Üç sezon sonra 4'te 4 ile başladı
Beşiktaş, üç yıl sonra yeni sezona 4 karşılaşmada aldığı 4 galibiyetle başladı.
2020-2021 sezonundaki şampiyonluktan sonra son yıllarda istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde 2026-2027'ye iyi bir başlangıç yaptı.
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; Hradec Kralove'yi iki maçta 1-0'lık skorlarla yenerek eleyen Beşiktaş, oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.
2025-2026 sezonuna Ole Gunnar Solskjaer idaresinde Avrupa kupalarında ilk 2 maçı kaybederek giren Beşiktaş, 2024-2025'te ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona Galatasaray karşısında 5-0'lık Süper Kupa zaferinin yanı sıra ligde ve Avrupa sahnesinde alınan 2 galibiyet, 1 beraberlikle başladı.
Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 5'te 5 yaparak girmişti.