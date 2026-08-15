Karşıyaka'da Harun Kaya gelişmesi: Takıma dönmek istiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Karşıyaka'da Harun Kaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik heyet ve yönetimden izin alarak hazırlıkların başladığı günden bu yana antrenmanlara katılmayan 25 yaşındaki sağ bek, yeniden takıma dönmek istediğini iletti.
EYÜPSPOR TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Süper Lig temsilcisi Eyüpspor ile transfer görüşmeleri yapan Harun Kaya'nın transferi son anda gerçekleşmedi.
Karşıyaka'nın 16 Temmuz'da başladığı antrenman ve kamp döneminde yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan futbolcu, Başkan Yiğit Tusder ve teknik direktör Burhanettin Basatemür ile görüşerek geri dönme talebinde bulundu.
SON KARARI BASATEMÜR VERECEK
Karşıyaka, Harun Kaya'nın görev yaptığı sağ bek bölgesine Somaspor'dan Mahmut Şat'ı transfer ederken, altyapıdan Arda Baran'ı da profesyonel yaptı.
Harun Kaya'nın takıma geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin son kararı teknik direktör Burhanettin Basatemür verecek.
Karşıyaka ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Harun Kaya'nın kontratında bonservis karşılığı çıkış maddesi yer alıyor. Tecrübeli futbolcu geçen sezon ligde 26 maçta forma giydi.
EYÜPSPOR TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Süper Lig temsilcisi Eyüpspor ile transfer görüşmeleri yapan Harun Kaya'nın transferi son anda gerçekleşmedi.
Karşıyaka'nın 16 Temmuz'da başladığı antrenman ve kamp döneminde yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan futbolcu, Başkan Yiğit Tusder ve teknik direktör Burhanettin Basatemür ile görüşerek geri dönme talebinde bulundu.
SON KARARI BASATEMÜR VERECEK
Karşıyaka, Harun Kaya'nın görev yaptığı sağ bek bölgesine Somaspor'dan Mahmut Şat'ı transfer ederken, altyapıdan Arda Baran'ı da profesyonel yaptı.
Harun Kaya'nın takıma geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin son kararı teknik direktör Burhanettin Basatemür verecek.
Karşıyaka ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Harun Kaya'nın kontratında bonservis karşılığı çıkış maddesi yer alıyor. Tecrübeli futbolcu geçen sezon ligde 26 maçta forma giydi.