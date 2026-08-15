15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
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22:30
15 Ağustos
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20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
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15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
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Union St.Gilloise-Zulte Waregem
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15 Ağustos
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Excelsior-PSV Eindhoven
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Willem-NEC Nijmegen
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Gaziantep FK-Alanyaspor
21:30
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CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-080'

Beşiktaş, Süper Lig'e sahasında iyi başlıyor!

Beşiktaş, ligdeki sezon açılışlarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, ilk hafta maçlarında 43 galibiyet aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Süper Lig'e sahasında iyi başlıyor!
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Beşiktaş, Süper Lig'deki açılış maçlarına aldığı galibiyetlerle iyi başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-2027 sezonuna 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor ile yapacağı ilk hafta maçıyla start verecek.

Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 34 ilk hafta karşılaşmasının 30'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 68 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 43 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.

Son 10 sezonda 9 galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de son 10 sezonun ilk maçlarında 9 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip 2016-2017'den 2025-2026'ya dek 10 sezonda sırasıyla Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1), Samsunspor (0-2) ve Eyüpspor'u (2-1) mağlup etti.

Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

Evinde gol sorunu yaşamıyor

Beşiktaş, geride kalan 68 sezondaki ilk maçlarından 59'unda gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.

"Kara kartal", sahasında oynadığı 34 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

 En farklı galibiyetler

Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

Sezonun ilk haftasındaki maçları

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun açılış müsabakalarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

  • 1959 Altay-Beşiktaş 1-2
  • 1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1
  • 1960-1961 Beşiktaş-Göztepe 3-1
  • 1961-1962 Beşiktaş-Göztepe 1-0
  • 1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0
  • 1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0
  • 1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0
  • 1965-1966 Beşiktaş-Feriköy 3-0
  • 1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0
  • 1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0
  • 1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0
  • 1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1
  • 1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0
  • 1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0
  • 1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0
  • 1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1
  • 1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1
  • 1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1
  • 1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0
  • 1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0
  • 1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0
  • 1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1
  • 1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1
  • 1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1
  • 1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1
  • 1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0
  • 1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0
  • 1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1
  • 1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2
  • 1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0
  • 1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2
  • 1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0
  • 1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1
  • 1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1
  • 1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1
  • 1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0
  • 1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3
  • 1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1
  • 1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0
  • 1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1
  • 1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1
  • 1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0
  • 2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0
  • 2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
  • 2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2
  • 2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3
  • 2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1
  • 2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1
  • 2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0
  • 2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0
  • 2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
  • 2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
  • 2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1
  • 2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1
  • 2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
  • 2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
  • 2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1
  • 2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5
  • 2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1
  • 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0
  • 2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor 2-1
  • 2019-2020 Sivasspor-Beşiktaş 3-0
  • 2020-2021 Trabzonspor-Beşiktaş 1-3
  • 2021-2022 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 3-0
  • 2022-2023 Beşiktaş-Kayserispor 1-0
  • 2023-2024 Fatih Karagümrük-Beşiktaş 0-1
  • 2024-2025 Samsunspor-Beşiktaş 0-2
  • 2025-2026 Beşiktaş-Eyüpspor 2-1

Not: Beşiktaş'ın 2025-2026'da Avrupa kupalarından dolayı 1. haftadaki Kayserispor maçı ertelenmiş ve siyah-beyazlılar sezonu Eyüpspor karşılaşmasıyla açmıştı.

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