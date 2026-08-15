Trabzonspor'da Draguş düğümü

Trabzonspor'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Denis Draguş'un ayrılık süreci henüz sonuçlanmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rumen futbolcuyla karşılıklı fesih görüşmeleri sürerken tarafların mali şartlarda anlaşamadığı belirtildi.
FESİH İÇİN 3 MİLYON EURO TALEP ETTİ
61saat'in haberine göre Denis Draguş, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi için kalan 2 yıllık alacağının tamamını talep etti.
Rumen futbolcunun istediği toplam bedelin yaklaşık 3 milyon euro olduğu kaydedildi.
TRABZONSPOR İNDİRİM İSTİYOR
Trabzonspor yönetiminin ise oyuncunun kalan alacağının tamamını fesih bedeli olarak ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Bordo-mavililerin, talep edilen rakamı daha düşük bir seviyeye çekerek Draguş ile yollarını ayırmayı hedeflediği ancak görüşmelerde henüz ilerleme sağlanamadığı aktarıldı.
KİRALAMA SEÇENEĞİ GÜNDEMDE
Taraflar arasında fesih konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Trabzonspor'un Denis Draguş'u farklı bir kulübe kiralama seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi.
Kiralama seçeneğinin de gerçekleşmemesi durumunda Draguş'un Trabzonspor ile antrenmanlara devam edebileceği, ancak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadroda bulunsa bile lisansının çıkarılmayabileceği ifade edildi.
FESİH İÇİN 3 MİLYON EURO TALEP ETTİ
61saat'in haberine göre Denis Draguş, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi için kalan 2 yıllık alacağının tamamını talep etti.
Rumen futbolcunun istediği toplam bedelin yaklaşık 3 milyon euro olduğu kaydedildi.
TRABZONSPOR İNDİRİM İSTİYOR
Trabzonspor yönetiminin ise oyuncunun kalan alacağının tamamını fesih bedeli olarak ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Bordo-mavililerin, talep edilen rakamı daha düşük bir seviyeye çekerek Draguş ile yollarını ayırmayı hedeflediği ancak görüşmelerde henüz ilerleme sağlanamadığı aktarıldı.
KİRALAMA SEÇENEĞİ GÜNDEMDE
Taraflar arasında fesih konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Trabzonspor'un Denis Draguş'u farklı bir kulübe kiralama seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi.
Kiralama seçeneğinin de gerçekleşmemesi durumunda Draguş'un Trabzonspor ile antrenmanlara devam edebileceği, ancak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadroda bulunsa bile lisansının çıkarılmayabileceği ifade edildi.