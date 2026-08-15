15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-482'
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
21:45
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
17:00
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
21:30
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-386'
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
3-182'
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
19:00
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
19:45
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
17:30
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
20:30
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
21:30
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
21:30
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
19:00
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
19:00
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
21:30
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
16:15

Trabzonspor'da Draguş düğümü

Trabzonspor'da gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan Denis Draguş ile fesih görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. Rumen futbolcunun kalan 2 yıllık alacağının tamamını, yaklaşık 3 milyon euroyu talep ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 14:00
Trabzonspor'da Draguş düğümü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Denis Draguş'un ayrılık süreci henüz sonuçlanmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rumen futbolcuyla karşılıklı fesih görüşmeleri sürerken tarafların mali şartlarda anlaşamadığı belirtildi.

FESİH İÇİN 3 MİLYON EURO TALEP ETTİ

61saat'in haberine göre Denis Draguş, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi için kalan 2 yıllık alacağının tamamını talep etti.

Rumen futbolcunun istediği toplam bedelin yaklaşık 3 milyon euro olduğu kaydedildi.

TRABZONSPOR İNDİRİM İSTİYOR

Trabzonspor yönetiminin ise oyuncunun kalan alacağının tamamını fesih bedeli olarak ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Bordo-mavililerin, talep edilen rakamı daha düşük bir seviyeye çekerek Draguş ile yollarını ayırmayı hedeflediği ancak görüşmelerde henüz ilerleme sağlanamadığı aktarıldı.

KİRALAMA SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Taraflar arasında fesih konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Trabzonspor'un Denis Draguş'u farklı bir kulübe kiralama seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi.

Kiralama seçeneğinin de gerçekleşmemesi durumunda Draguş'un Trabzonspor ile antrenmanlara devam edebileceği, ancak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadroda bulunsa bile lisansının çıkarılmayabileceği ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.