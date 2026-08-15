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Salah sonrası Trabzonspor kombinede rekor kırdı!

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kombine satışlarında kulüp tarihinin rekorunu kırarak 24 bini aşkın satışla yaklaşık 643 Milyon TL gelir elde etti

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 10:53
Haber: Sabah
Salah sonrası Trabzonspor kombinede rekor kırdı!
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Trabzonspor taraftarları, yeni sezonda takımını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmayacağını bir kez daha kanıtladı. Özellikle Muhammed Salah'ın takıma katılmasıyla birlikte 4 bin civarında olan kombine satışı inanılmaz bir sıçrama yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün satışa sunduğu kombineler, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve Trabzonspor tarihinin en yüksek kombine satış rakamına ulaşıldı. Elde edilen son verilere göre satılan 24.731 adet kombine bilet, kulübün kasasına toplamda 642.900.000 TL'lik dev bir gelir sağladı.

EN ÇOK İLGİ KALE ARKALARINDA

Satış rakamlarının detaylarına bakıldığında, en büyük desteğin Kale Arkası tribününden geldiği görüldü. 15.000 TL'den alıcı bulan Kale Arkası biletleri, 17.175 adetlik satışla rekorun temel taşını oluşturdu. Bunun yanı sıra Doğu tribünü ve çeşitli VIP kategorilerindeki istikrarlı satışlar da kulübün ekonomik anlamda elini büyük ölçüde güçlendirdi.

BAŞKAN DOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Ertuğrul Doğan, taraftarın gösterdiği bu büyük fedakarlığa ve desteğe kayıtsız kalmadı. Kombinede belirledikleri ilk hedefe kısa sürede ulaştıklarını müjdeleyen Doğan, "Büyük Trabzonspor taraftarı, büyüklüğünü ve armasına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. İlk kombine hedefimize ulaştık. Şimdi çıtayı daha da yukarı taşıyarak önümüze yeni bir hedef koyacağız" dedi.



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