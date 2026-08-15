Beşiktaş, Joe Willock için şartları zorluyor!

Beşiktaş, orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, Newcastle United forması giyen Joe Willock için girişimlerini hızlandırdığı ve transfer görüşmelerinde pazarlık aşamasına geçildiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖZLER TRANSFERDE
İngiliz ekibinin Willock için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılırken, Beşiktaş'ın bu rakama bonuslarla yaklaşmayı planladığı ifade edildi.
BONUS MADDELERİYLE PAZARLIK MASASI
Başkan Serdal Adalı'nın, Willock için 20 milyon euroluk bonservis bedeline yaklaşacak formülü bonuslarla oluşturmayı düşündüğü belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin transferi sonuçlandırmak için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
İngiliz ekibinin Willock için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılırken, Beşiktaş'ın bu rakama bonuslarla yaklaşmayı planladığı ifade edildi.
BONUS MADDELERİYLE PAZARLIK MASASI
Başkan Serdal Adalı'nın, Willock için 20 milyon euroluk bonservis bedeline yaklaşacak formülü bonuslarla oluşturmayı düşündüğü belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin transferi sonuçlandırmak için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.