Galatasaray'ın tarihi serisi sona erdi

Galatasaray, sahasında oynadığı açılış maçlarını kazanma serisini sürdüremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında oynadığı son 12 ilk hafta mücadelesinin tamamından 3 puanla ayrılmıştı.
Bu sezonu Arca Çorum FK mücadelesiyle açan Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak serisini sonlandırdı.
Bu sezonu Arca Çorum FK mücadelesiyle açan Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak serisini sonlandırdı.