14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
2-2
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
0-5
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
1-3
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
0-1
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
2-2
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
3-3
14 Ağustos
LASK-Ried
4-1
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
3-287'
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
1-1
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
2-2

Galatasaray'ın tarihi serisi sona erdi

2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında oynadığı son 12 ilk hafta mücadelesinin tamamından 3 puanla ayrılan Galatasaray, ilk kez puan kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 23:54 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 23:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın tarihi serisi sona erdi
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Galatasaray, sahasında oynadığı açılış maçlarını kazanma serisini sürdüremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında oynadığı son 12 ilk hafta mücadelesinin tamamından 3 puanla ayrılmıştı.

Bu sezonu Arca Çorum FK mücadelesiyle açan Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak serisini sonlandırdı.

 

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