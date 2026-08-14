Galatasaray'dan olaylı start! Osimhen de kurtaramadı!

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Galatasaray, Victor Osimhen'in 53. dakikada attığı golle öne geçti. Nijeryalı yıldız, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golü atan isim oldu.
ÇORUM'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL
Arca Çorum FK, 59. dakikada Alexandros Kyrziridis'in uzaktan attığı golle eşitliği sağladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum'un ilk golünü de Yunan futbolcu atmış oldu.
Davinson Sanchez'in hatası sonrası Arca Çorum FK, Jesus Ramirez'in 61. dakikada attığı golle öne geçti.
TRİBÜNLERDEN TEPKİLER
Arca Çorum FK'nın ikinci golüünün ardından Galatasaray tribünleri 'yönetim istifa' tezahüratında bulundu.
ÇORUM, 10 KİŞİ KALDI
Çorum'un ilk golünü atan Kyziridis, 70. dakikada Yunus Akgün'e yaptığı faul sonrası hakem Batuhan Kolak tarafından direkt kırmızı kartla ihraç edildi.
OSIMHEN, 90'DA SAHNEYE ÇIKTI
Galatasaray, 90. dakikada Victor Osimhen'in golüyle eşitliği sağladı.
GALATASARAY 1 PUANLA BAŞLADI
Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sonuçla birlikte lige 1 puanla başladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK de macerasına puanla başlamış oldu.
GALATASARAY, ERZURUM DEPLASMANINDA
Galatasaray, gelecek hafta ligin bir diğer yeni takımı Erzurumspor'a konuk olacak.
Arca Çorum FK ise gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK mücadelesine Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
YEDEK KULÜBESİNDE HÜCUMCU YOK
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.
GALATASARAY'IN TEK TRANSFERİ YEDEK
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi.
Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesinde görevlendirdi.
ÇORUM İÇİN TARİHİ MAÇ
Çorum FK, tarihinin ilk Süper Lig maçına çıktı.
1997 yılında Çorum Belediyespor adıyla kurulan kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele etme hakkı kazandı. Çorum FK, Süper Lig'deki ilk müsabakasında 26 şampiyonlukla Türkiye futbol tarihinin en başarılı futbol takımıyla karşılaştı.
Misafir takımı yaklaşık bin taraftar tribünden destekledi.
ÇORUM FK, YENİLENEN KADROSUYLA SAHADA
Arca Çorum FK, son şampiyon Galatasaray karşısına 9 yeni transferle çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleye Marcos Felipe, Andrei Borza, Hrvoje Smolcic, Alexandre Penetra, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis, Serdar Gürler ve Jesus Ramirez ilk 11'iyle çıktı. Teknik direktör Uğur Uçar, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda Fredy ve Serdar Gürler dışındaki 9 yeni transfere şans verdi.
İç Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde ise Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Arda Şengül, Hüseyin Bulut, Kenan Fakılı, Almed Ildiz, Muhammed Diamande, Mame Thiam, Emircan Gürlük ve Hasan Abdulkareem yer aldı.
UĞUR UÇAR İÇİN 'ÖZEL' MÜSABAKA
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıktı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyele sahip olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.
Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.
Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımında futbol oynadığı Galatasaray oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topa altıpasın gerisinde Osimhen hamle yaptı. Nijeryalı futbolcunun kafayla dokunduğu meşin yuvarlağı Arca Çorum FK defansı kale önünde son anda uzaklaştırdı.
15. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına savunma oyuncularından önce kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in yerden uzak köşeye gönderdiği sert şutta kaleci Felipe, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
34. dakikada ceza sahası sol çaprazında son çizgide topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını sağındaki Osimhen'e çıkardı. Golcü futbolcunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadaki Smolcic'e çarparak kornere çıktı.
39. dakikada Sane'den aldığı pası yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayakla kaleye gönderen Sara'nın sert şutunda kaleci Felipe, topu uzanarak çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası sağ çaprazında kaleci Felipe'den kurtaran Osimhen, meşin yuvarlağı dar açıdan filelerle buluşturdu: 1-0.
59. dakikada Arca Çorum FK, beraberliği buldu. Fredy'nin pasıyla sol kanattan içe doğru kateden Kyziridis'in ceza yayı gerisinden uzak köşeye kavisli sert şutta top filelere gitti: 1-1.
61. dakikada konuk ekip öne geçti. Çorum FK savunmasının gelişi güzel uzaklaştırdığı topa Ramirez, sarı-kırmızılı savunmacı Sanchez ile beraber koştu. Galatasaraylı oyuncunun pas hatası sonucunda rakip kaleye sokulan Ramirez'in ceza yayı içinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden ağlara yolladı: 1-2.
64. dakikada merkezden gelişen atakta Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Felipe, soluna uçarak topu çıkarmayı başardı.
Aynı dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda kaleci Felipe, bir kez daha meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
70. dakikada Çorum FK, 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Kyziridis, Yunus Akgün'ü faulle durdurdu. Yunus'un ayağına arkadan yaptığı müdahalede hakem Batuhan Kolak, Yunan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
82. dakikada Yunus Akgün'ün kale önüne yaptığı ortaya müsait durumda kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top üstten auta gitti.
89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Felipe, şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen, topu kafayla kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Suat Güz
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 71 Lemina), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 84 Kazımcan Karataş), Jakobs (Dk. 71 Eren Elmalı), Sara, Torreira (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Sane (Dk. 89 Kaan Ayhan), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic (Dk. 76 Arda Şengül), Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler (Dk. 68 Thiam), Fredy (Dk. 76 Ahmed Ildız), Karlsbakk (Dk. 55 Diomande), Kyziridis, Ramirez
Goller: Dk. 53 ve 90 Osimhen (Galatasaray), Dk. 59 Kyziridis, Dk. 61 Ramirez (Arca Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK)
Sarı kart: Dk. 32 Yunus Akgün (Galatasaray)
ÇORUM'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL
Arca Çorum FK, 59. dakikada Alexandros Kyrziridis'in uzaktan attığı golle eşitliği sağladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum'un ilk golünü de Yunan futbolcu atmış oldu.
Davinson Sanchez'in hatası sonrası Arca Çorum FK, Jesus Ramirez'in 61. dakikada attığı golle öne geçti.
TRİBÜNLERDEN TEPKİLER
Arca Çorum FK'nın ikinci golüünün ardından Galatasaray tribünleri 'yönetim istifa' tezahüratında bulundu.
ÇORUM, 10 KİŞİ KALDI
Çorum'un ilk golünü atan Kyziridis, 70. dakikada Yunus Akgün'e yaptığı faul sonrası hakem Batuhan Kolak tarafından direkt kırmızı kartla ihraç edildi.
OSIMHEN, 90'DA SAHNEYE ÇIKTI
Galatasaray, 90. dakikada Victor Osimhen'in golüyle eşitliği sağladı.
GALATASARAY 1 PUANLA BAŞLADI
Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sonuçla birlikte lige 1 puanla başladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK de macerasına puanla başlamış oldu.
GALATASARAY, ERZURUM DEPLASMANINDA
Galatasaray, gelecek hafta ligin bir diğer yeni takımı Erzurumspor'a konuk olacak.
Arca Çorum FK ise gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Sarı-kırmızılı ekip, Arca Çorum FK mücadelesine Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
YEDEK KULÜBESİNDE HÜCUMCU YOK
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.
GALATASARAY'IN TEK TRANSFERİ YEDEK
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi.
Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesinde görevlendirdi.
ÇORUM İÇİN TARİHİ MAÇ
Çorum FK, tarihinin ilk Süper Lig maçına çıktı.
1997 yılında Çorum Belediyespor adıyla kurulan kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele etme hakkı kazandı. Çorum FK, Süper Lig'deki ilk müsabakasında 26 şampiyonlukla Türkiye futbol tarihinin en başarılı futbol takımıyla karşılaştı.
Misafir takımı yaklaşık bin taraftar tribünden destekledi.
ÇORUM FK, YENİLENEN KADROSUYLA SAHADA
Arca Çorum FK, son şampiyon Galatasaray karşısına 9 yeni transferle çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleye Marcos Felipe, Andrei Borza, Hrvoje Smolcic, Alexandre Penetra, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis, Serdar Gürler ve Jesus Ramirez ilk 11'iyle çıktı. Teknik direktör Uğur Uçar, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda Fredy ve Serdar Gürler dışındaki 9 yeni transfere şans verdi.
İç Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde ise Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Arda Şengül, Hüseyin Bulut, Kenan Fakılı, Almed Ildiz, Muhammed Diamande, Mame Thiam, Emircan Gürlük ve Hasan Abdulkareem yer aldı.
UĞUR UÇAR İÇİN 'ÖZEL' MÜSABAKA
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıktı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyele sahip olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.
Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.
Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımında futbol oynadığı Galatasaray oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topa altıpasın gerisinde Osimhen hamle yaptı. Nijeryalı futbolcunun kafayla dokunduğu meşin yuvarlağı Arca Çorum FK defansı kale önünde son anda uzaklaştırdı.
15. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına savunma oyuncularından önce kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in yerden uzak köşeye gönderdiği sert şutta kaleci Felipe, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
34. dakikada ceza sahası sol çaprazında son çizgide topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını sağındaki Osimhen'e çıkardı. Golcü futbolcunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadaki Smolcic'e çarparak kornere çıktı.
39. dakikada Sane'den aldığı pası yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayakla kaleye gönderen Sara'nın sert şutunda kaleci Felipe, topu uzanarak çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası sağ çaprazında kaleci Felipe'den kurtaran Osimhen, meşin yuvarlağı dar açıdan filelerle buluşturdu: 1-0.
59. dakikada Arca Çorum FK, beraberliği buldu. Fredy'nin pasıyla sol kanattan içe doğru kateden Kyziridis'in ceza yayı gerisinden uzak köşeye kavisli sert şutta top filelere gitti: 1-1.
61. dakikada konuk ekip öne geçti. Çorum FK savunmasının gelişi güzel uzaklaştırdığı topa Ramirez, sarı-kırmızılı savunmacı Sanchez ile beraber koştu. Galatasaraylı oyuncunun pas hatası sonucunda rakip kaleye sokulan Ramirez'in ceza yayı içinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden ağlara yolladı: 1-2.
64. dakikada merkezden gelişen atakta Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Felipe, soluna uçarak topu çıkarmayı başardı.
Aynı dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda kaleci Felipe, bir kez daha meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
70. dakikada Çorum FK, 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Kyziridis, Yunus Akgün'ü faulle durdurdu. Yunus'un ayağına arkadan yaptığı müdahalede hakem Batuhan Kolak, Yunan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
82. dakikada Yunus Akgün'ün kale önüne yaptığı ortaya müsait durumda kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top üstten auta gitti.
89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Felipe, şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen, topu kafayla kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Suat Güz
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 71 Lemina), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 84 Kazımcan Karataş), Jakobs (Dk. 71 Eren Elmalı), Sara, Torreira (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Sane (Dk. 89 Kaan Ayhan), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic (Dk. 76 Arda Şengül), Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler (Dk. 68 Thiam), Fredy (Dk. 76 Ahmed Ildız), Karlsbakk (Dk. 55 Diomande), Kyziridis, Ramirez
Goller: Dk. 53 ve 90 Osimhen (Galatasaray), Dk. 59 Kyziridis, Dk. 61 Ramirez (Arca Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK)
Sarı kart: Dk. 32 Yunus Akgün (Galatasaray)