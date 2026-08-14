Samsunspor'da ayrılık: Muja

Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muja'ya bugüne kadar takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, Muja'nın kulüpte bulunduğu süre boyunca çalışkanlığı ve enerjisiyle takıma önemli katkılar sunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Muja'nın kulüpte bulunduğu süre boyunca çalışkanlığı ve enerjisiyle takıma önemli katkılar sunduğu kaydedildi.