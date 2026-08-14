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Samsunspor'da ayrılık: Muja

Samsunspor'da Muja ile yollar ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 20:41
Samsunspor'da ayrılık: Muja
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Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muja'ya bugüne kadar takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, Muja'nın kulüpte bulunduğu süre boyunca çalışkanlığı ve enerjisiyle takıma önemli katkılar sunduğu kaydedildi.

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