Galatasaray, Batrakov transferini bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Rus kulübüne bonuslar hariç 25 milyon euroluk resmi teklif iletti.





Teklifin bonuslarla birlikte 25+3 milyon euro seviyesine ulaşabileceği kaydedildi.





BATRAKOV İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın, 20 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Batrakov'un sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.





Genç oyuncunun yıllık ücretinin ise 3,5-4 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.





25 MİLYON EURO 5 YILDA ÖDENECEK

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya sunduğu teklifin ödeme planına ilişkin de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.





Championat'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, 25 milyon euroluk bonservis bedelini 5 yılda ödeme teklifinde bulundu.





Bonuslarla birlikte toplam bedelin 28 milyon euroya ulaşabileceği belirtilirken, ödeme planının da transfer görüşmelerinde önemli bir başlık olduğu kaydedildi.





GÖZLER LOKOMOTİV MOSKOVA'DA

Galatasaray cephesinde gözler artık Lokomotiv Moskova'nın vereceği yanıta çevrildi. Sarı-kırmızılıların son teklifini Rus kulübüne ilettiği ve transferin geleceği konusunda cevap beklediği belirtildi.





LOKOMOTİV'TE KRİTİK ZİRVE

Transferin Rusya tarafındaki geleceği açısından da dikkat çeken bir gelişme yaşanacak.





Rusya Demiryolları Başkanı Oleg Belozerov'un cumartesi günü Lokomotiv Moskova'nın Bakovka'daki tesislerine giderek kulübün genel müdürü Vladimir Rotenberg ile Batrakov transferini görüşeceği aktarıldı.





Bu zirvenin ardından Lokomotiv Moskova yönetiminin Galatasaray'ın teklifine ilişkin kararını netleştirmesi bekleniyor.





BATRAKOV TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Ivan Karpov'un haberine göre Batrakov, Galatasaray'a transfer olabilmek için sözleşmesindeki önemli bir gelirden vazgeçmeye hazır.





Batrakov'un sözleşmesinde, oyuncu tarafının 20 milyon euroluk transferden yüzde 20 (4 milyon euro), 25 milyon euroluk transferden ise yüzde 30 (7,5 milyon euro) pay alacağı bir madde bulunduğu belirtildi.





Ancak Rus oyuncu ve menajerlerinin Galatasaray'a transferi çok istediği ve bu nedenle aradaki 3,5 milyon euroluk farktan feragat ettikleri aktarıldı.



Galatasaray'ın Batrakov ile anlaşma sağlamasının ardından gözler artık Lokomotiv Moskova'ya çevrilirken, Rus kulübünün 25+3 milyon euroluk teklife vereceği yanıt transferin kaderini belirleyecek.



