Samsunspor denemeye aldı, 5 yıl imza attırdı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 yaşındaki Çadlı oyuncu Mbaitoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Samsunspor, bir süredir kulübün futbol akademisinde deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbaitoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan imza törenine Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Mbaitoloum Daniel'e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.
Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan imza törenine Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Mbaitoloum Daniel'e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.