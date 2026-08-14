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Karşıyaka, Topuk Yaylası'nda hazırlanıyor

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da kamp sürecini değerlendiren teknik direktör Burhanettin Basatemür açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, Topuk Yaylası'nda hazırlanıyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona iddialı hazırlanan İzmir temsilcisi Karşıyaka'da kamp sürecini değerlendiren teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Tek hedefimiz, Karşıyaka'mızı layık olduğu yere taşıyacak güçlü bir takım oluşturmak" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nokta takviyelerle kadroyu tamamlayacak yeşil-kırmızılılarda geçen sezondan beri takımın dümeninde yer alan tecrübeli teknik adam, "16 Temmuz'da Karşıyaka'da başladığımız sezon öncesi hazırlıklarımızı, 8 Ağustos'tan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdürüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz antrenmanlar ve hazırlık maçları bizim adımıza oldukça verimli geçti" diye konuştu.

Basatemür, "Geçen yılki kadromuzu büyük ölçüde korurken, aramıza katılan genç ve yetenekli oyuncularla güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturduk. Ana hedefimiz; fiziksel seviyemizi yükseltmek, oyunumuzu geliştirmek ve yüksek tempolu, iyi futbol oynayan bir takım ortaya çıkarmak. Hazırlık maçlarında her oyuncumuza süre vererek geniş kadromuzun katkısını görmeye çalışıyoruz. Topuk Yaylası'nda bizleri ağırlayan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Kampımızı en iyi şekilde değerlendirerek sezon başlangıcına kadar takımımızı en hazır hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tek hedefimiz, Karşıyaka'mızı layık olduğu yere taşıyacak güçlü bir takım oluşturmak" dedi

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