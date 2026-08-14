Trabzonspor'da Salah kararı belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Bordo-mavililerin yeni transferi Muhammed Salah kafilede yer aldı.
SALAH KADRODA YER ALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibinde Ernest Muçi sakatlığı nedeniyle ise kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu şu şekilde:
''Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo''
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
SALAH KADRODA YER ALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibinde Ernest Muçi sakatlığı nedeniyle ise kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu şu şekilde:
''Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo''
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.
🚨 Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu.
✅ Bordo-mavililerin yeni transferi Muhammed Salah kadroda yer aldı. pic.twitter.com/kFeY9oFwTA
— Sporx (@sporx) August 14, 2026
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.