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Trabzonspor'da Salah kararı belli oldu!

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Muhammed Salah kafilede yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 15:46 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 15:55
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Salah kararı belli oldu!
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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Bordo-mavililerin yeni transferi Muhammed Salah kafilede yer aldı.
SALAH KADRODA YER ALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz ekibinde Ernest Muçi sakatlığı nedeniyle ise kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu şu şekilde:

''Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo''

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

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