Draymond'dan Kawhi soruşturması için radikal öneri: 'Maaş sınırını kaldırın'

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Kawhi Leonard'ın Los Angeles Clippers ile bağlantılı olduğu öne sürülen ikinci bir gizli sponsorluk anlaşmasının ortaya çıkmasının ardından NBA'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Green, Clippers'a ağır bir ceza verilmemesi durumunda maaş sınırının tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Kawhi Leonard ve Los Angeles Clippers hakkındaki maaş sınırını aşma iddialarına ilişkin devam eden soruşturma konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Green, Leonard'la bağlantılı olduğu öne sürülen ve daha önce açıklanmamış ikinci bir sponsorluk anlaşmasının ortaya çıkmasının ardından NBA'in Clippers'a ağır bir ceza vermesi gerektiğini söyledi.
Leonard'ın, Clippers'ın Intuit Dome'un inşası sırasında hizmet aldığı video ekran şirketi Daktronics ile bir anlaşmasının bulunduğu öne sürüldü.
Üst düzey bir salon çalışanı, daha önce kamuoyunun bilmediği söz konusu anlaşmayı, "Yüzde 1000 maaş sınırını aşmanın bir yoluydu" sözleriyle tanımladı.
"The Draymond Green Show" programında konuşan Green ise olası yaptırımlarla ilgili şunları söyledi:
"Eğer cezalar ağır olmayacaksa bunu herkes yapmalı. Eğer yalnızca bileğe vurulan küçük bir cezayla geçiştirilecekse, o zaman herkes bunu yapmalı ve her oyuncu da bunu yapmaya çalışmalı."
Green, yaşananların NBA'deki maaş sınırı sisteminin kendisini de tartışmaya açtığını belirterek şöyle devam etti:
"Bence bu durum maaş sınırıyla ilgili bir soru ortaya çıkarıyor. Bir takımın daha yeni 12,5 milyar dolara satıldığı bir ligde oynuyoruz."
Warriors'ın tecrübeli yıldızı daha sonra maaş sınırının tamamen kaldırılmasını önerdi:
"Ceza, maaş sınırının kaldırılması olsun. Bir yılda yaptığınız satıştan 2,5 milyar dolar kazanabiliyorsanız, zaten maaş sınırıyla ne yapıyoruz?"
NBA'in, Clippers'ın Leonard'a sözleşmesinin dışında ek ödeme yaparak maaş sınırı kurallarını aşmış olabileceği iddiasına ilişkin soruşturması henüz tamamlanmadı.
Hem Leonard hem de Clippers, yıldız oyuncunun artık faaliyet göstermeyen çevreci bankacılık şirketi Aspiration ile 28 milyon dolar değerinde, herhangi bir yükümlülük gerektirmeyen bir reklam anlaşması yaptığı yönündeki iddiaları reddetmişti.
Ligin soruşturmasını yürüten hukuk firmasının ise Leonard'la bağlantılı ikinci bir sponsorluk anlaşması tespit ettiği bildirildi.
Leonard'ı Brandon Ingram, Gradey Dick ve draft haklarından oluşan bir paket karşılığında Toronto Raptors'a gönderecek büyük takasın da NBA'in soruşturmasını tamamlamasına kadar beklemeye alındığı belirtildi.
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Kawhi Leonard ve Los Angeles Clippers hakkındaki maaş sınırını aşma iddialarına ilişkin devam eden soruşturma konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Green, Leonard'la bağlantılı olduğu öne sürülen ve daha önce açıklanmamış ikinci bir sponsorluk anlaşmasının ortaya çıkmasının ardından NBA'in Clippers'a ağır bir ceza vermesi gerektiğini söyledi.
Leonard'ın, Clippers'ın Intuit Dome'un inşası sırasında hizmet aldığı video ekran şirketi Daktronics ile bir anlaşmasının bulunduğu öne sürüldü.
Üst düzey bir salon çalışanı, daha önce kamuoyunun bilmediği söz konusu anlaşmayı, "Yüzde 1000 maaş sınırını aşmanın bir yoluydu" sözleriyle tanımladı.
"The Draymond Green Show" programında konuşan Green ise olası yaptırımlarla ilgili şunları söyledi:
"Eğer cezalar ağır olmayacaksa bunu herkes yapmalı. Eğer yalnızca bileğe vurulan küçük bir cezayla geçiştirilecekse, o zaman herkes bunu yapmalı ve her oyuncu da bunu yapmaya çalışmalı."
Green, yaşananların NBA'deki maaş sınırı sisteminin kendisini de tartışmaya açtığını belirterek şöyle devam etti:
"Bence bu durum maaş sınırıyla ilgili bir soru ortaya çıkarıyor. Bir takımın daha yeni 12,5 milyar dolara satıldığı bir ligde oynuyoruz."
Warriors'ın tecrübeli yıldızı daha sonra maaş sınırının tamamen kaldırılmasını önerdi:
"Ceza, maaş sınırının kaldırılması olsun. Bir yılda yaptığınız satıştan 2,5 milyar dolar kazanabiliyorsanız, zaten maaş sınırıyla ne yapıyoruz?"
NBA'in, Clippers'ın Leonard'a sözleşmesinin dışında ek ödeme yaparak maaş sınırı kurallarını aşmış olabileceği iddiasına ilişkin soruşturması henüz tamamlanmadı.
Hem Leonard hem de Clippers, yıldız oyuncunun artık faaliyet göstermeyen çevreci bankacılık şirketi Aspiration ile 28 milyon dolar değerinde, herhangi bir yükümlülük gerektirmeyen bir reklam anlaşması yaptığı yönündeki iddiaları reddetmişti.
Ligin soruşturmasını yürüten hukuk firmasının ise Leonard'la bağlantılı ikinci bir sponsorluk anlaşması tespit ettiği bildirildi.
Leonard'ı Brandon Ingram, Gradey Dick ve draft haklarından oluşan bir paket karşılığında Toronto Raptors'a gönderecek büyük takasın da NBA'in soruşturmasını tamamlamasına kadar beklemeye alındığı belirtildi.