NBA'de genişleme planı: Las Vegas ve Avrupa, Seattle'ın önünde

NBA'in genişleme planlarında Las Vegas ve Avrupa projelerinin Seattle'ın önünde yer aldığı bildirildi.
Lig yönetiminin Las Vegas için yüksek bir franchise bedeli belirleyerek gelecekteki genişleme ücretlerine emsal oluşturmak istediği, NBA Avrupa projesinin ise birçok takım sahibi tarafından daha yüksek öncelik olarak görüldüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA'in gelecekteki genişleme planlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
ESPN'e konuşan lig yönetiminden bir kaynağa göre NBA, Seattle'daki olası bir takım satışından önce Las Vegas'taki genişleme takımının satışına öncelik veriyor.
Bu yaklaşımın temelinde, Las Vegas için yüksek bir franchise giriş bedelini garanti altına alarak gelecekteki genişleme ücretleri için bir emsal oluşturma hedefinin bulunduğu belirtildi.
Ayrıca Las Vegas pazarı için Seattle'a kıyasla çok daha yoğun bir rekabet yaşandığı ifade edildi.
Bob Iger ve Josh Kushner'ın Las Vegas için yürütülen süreçten çekilerek Los Angeles Lakers'ı 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almaya yönelmelerine rağmen, Las Vegas takımını almak isteyen birkaç yatırımcı grubunun hâlâ yarışta olduğu belirtildi.
Bununla birlikte herhangi bir genişleme anlaşmasının ligin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında onaylanıp onaylanmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Ligden bir kaynak konuyla ilgili şunları söyledi:
"Eylülde ne olacağını göreceğiz. Bugün oylama yapılsa kabul edilmezdi. Her şey giriş ücretinin ne kadar olacağıyla ilgili."
Las Vegas'a verilecek olası genişleme takımının lige giriş bedelinin 7,5 milyar ila 9 milyar dolar arasında olabileceği öne sürülüyor.
ESPN'e konuşan birden fazla kaynak, NBA Başkanı Adam Silver ve birçok takım sahibinin NBA Avrupa projesini Las Vegas'taki genişlemeden dahi daha yüksek bir öncelik olarak görmeye devam ettiğini belirtti.
16 takımdan oluşması planlanan Avrupa liginin Ekim 2027'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Ancak organizasyonda hangi uluslararası şehirlerin yer alacağı henüz kesinleşmiş değil.
NBA'in öncelik sıralamasının bu şekilde olması, Iger ve Kushner Las Vegas için yürütülen yarışı kazanmış olsalardı bile, Lakers'ı satın alırken karşılaştıklarından çok daha uzun bir bekleme süreci yaşayacakları anlamına geliyor.
Doğu Konferansı'ndan bir takımın yöneticisi, Lakers'ın 12,5 milyar dolarlık değerlemesi ve NBA takımlarının giderek yükselen değeri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Bir takım için 12,5 milyar dolar gibi rakamlar NBA takımı sahipleri açısından iyi şeyler. Bakın, NBA bir varlık olarak değer kazanmaya devam ediyor. Takımların değeri de yükselmeye devam ediyor çünkü iş tarafı gerçekten çok iyi performans gösteriyor.
"Lige gelen yeni oyuncular ve ligdeki rekabet dengesiyle birlikte muhtemelen şimdiye kadar sahip olduğumuzdan daha iyi bir ürünümüz var. Dolayısıyla spora inanılmaz büyük bir ilgi var. Bence bu durum artık takım değerlerine de yansıyor."
Lig yönetiminin Las Vegas için yüksek bir franchise bedeli belirleyerek gelecekteki genişleme ücretlerine emsal oluşturmak istediği, NBA Avrupa projesinin ise birçok takım sahibi tarafından daha yüksek öncelik olarak görüldüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA'in gelecekteki genişleme planlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
ESPN'e konuşan lig yönetiminden bir kaynağa göre NBA, Seattle'daki olası bir takım satışından önce Las Vegas'taki genişleme takımının satışına öncelik veriyor.
Bu yaklaşımın temelinde, Las Vegas için yüksek bir franchise giriş bedelini garanti altına alarak gelecekteki genişleme ücretleri için bir emsal oluşturma hedefinin bulunduğu belirtildi.
Ayrıca Las Vegas pazarı için Seattle'a kıyasla çok daha yoğun bir rekabet yaşandığı ifade edildi.
Bob Iger ve Josh Kushner'ın Las Vegas için yürütülen süreçten çekilerek Los Angeles Lakers'ı 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almaya yönelmelerine rağmen, Las Vegas takımını almak isteyen birkaç yatırımcı grubunun hâlâ yarışta olduğu belirtildi.
Bununla birlikte herhangi bir genişleme anlaşmasının ligin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında onaylanıp onaylanmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Ligden bir kaynak konuyla ilgili şunları söyledi:
"Eylülde ne olacağını göreceğiz. Bugün oylama yapılsa kabul edilmezdi. Her şey giriş ücretinin ne kadar olacağıyla ilgili."
Las Vegas'a verilecek olası genişleme takımının lige giriş bedelinin 7,5 milyar ila 9 milyar dolar arasında olabileceği öne sürülüyor.
ESPN'e konuşan birden fazla kaynak, NBA Başkanı Adam Silver ve birçok takım sahibinin NBA Avrupa projesini Las Vegas'taki genişlemeden dahi daha yüksek bir öncelik olarak görmeye devam ettiğini belirtti.
16 takımdan oluşması planlanan Avrupa liginin Ekim 2027'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Ancak organizasyonda hangi uluslararası şehirlerin yer alacağı henüz kesinleşmiş değil.
NBA'in öncelik sıralamasının bu şekilde olması, Iger ve Kushner Las Vegas için yürütülen yarışı kazanmış olsalardı bile, Lakers'ı satın alırken karşılaştıklarından çok daha uzun bir bekleme süreci yaşayacakları anlamına geliyor.
Doğu Konferansı'ndan bir takımın yöneticisi, Lakers'ın 12,5 milyar dolarlık değerlemesi ve NBA takımlarının giderek yükselen değeri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Bir takım için 12,5 milyar dolar gibi rakamlar NBA takımı sahipleri açısından iyi şeyler. Bakın, NBA bir varlık olarak değer kazanmaya devam ediyor. Takımların değeri de yükselmeye devam ediyor çünkü iş tarafı gerçekten çok iyi performans gösteriyor.
"Lige gelen yeni oyuncular ve ligdeki rekabet dengesiyle birlikte muhtemelen şimdiye kadar sahip olduğumuzdan daha iyi bir ürünümüz var. Dolayısıyla spora inanılmaz büyük bir ilgi var. Bence bu durum artık takım değerlerine de yansıyor."