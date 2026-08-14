14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
21:30
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
21:00
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
21:30
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
21:00
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
19:30
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
19:30
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
21:45
14 Ağustos
LASK-Ried
20:30
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
22:15
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
17:00
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
22:00

Galatasaray'a Leao müjdesi! Bonservisi düştü

Milan, Rafael Leao'ya yönelik yoğun ilginin ardından bonservis beklentisini 40-45 milyon euroya düşürürken, Galatasaray'ın transferdeki şansı arttı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 13:55 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Leao müjdesi! Bonservisi düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News

Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde yeni gelişme yaşandı.

Milan yönetimi, Portekizli yıldızın yaşadığı sakatlığın ardından bonservis beklentisini aşağı çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

MILAN'IN BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Sky Italia'nın haberine göre Milan, normal şartlarda satış listesinde bulunmayan Rafael Leao için gelen yoğun transfer ilgisinin ardından daha esnek bir tutum almaya başladı.

İtalyan ekibinin, Leao'nun sakatlığının ardından Portekizli futbolcu için bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü aktarıldı.

Milan'ın daha önce Leao için yaklaşık 45 milyon euro gelir beklediği, ancak kulüp başkanı Gerry Cardinale'nin daha yüksek bir bonservis talep ettiği belirtilmişti.

AMORIM'DEN LEAO KARARI

Haberde ayrıca Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in de Leao'nun satılmasını istediği ifade edildi.

Leao'nun daha önce Milan'ın satış listesinde yer almadığı, ancak yıldız oyuncuya yönelik transfer ilgisinin kulüp yönetimini farklı bir değerlendirmeye yönelttiği kaydedildi.

Portekizli futbolcunun yaşadığı son kas sakatlığı da transfer sürecini yeniden hareketlendirdi. Leao, 15 Ağustos'ta Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek. 23 Ağustos'taki Torino karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY İÇİN FIRSAT DOĞDU

Galatasaray, Leao için uzun süredir temaslarını sürdürürken, sarı-kırmızılıların Portekizli yıldıza sezon başında 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtilmişti.

Milan'ın bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine çekmesi, Galatasaray'ın transferdeki pozisyonunu güçlendirebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılılarda Leao'nun yanı sıra Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli de alternatif aday olarak gündemde bulunuyor.

Leao'nun geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler yaşanması beklenirken, Galatasaray'ın transferdeki ısrarını sürdürmesi bekleniyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.