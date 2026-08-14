Galatasaray'a Leao müjdesi! Bonservisi düştü

Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde yeni gelişme yaşandı.



Milan yönetimi, Portekizli yıldızın yaşadığı sakatlığın ardından bonservis beklentisini aşağı çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

MILAN'IN BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Sky Italia'nın haberine göre Milan, normal şartlarda satış listesinde bulunmayan Rafael Leao için gelen yoğun transfer ilgisinin ardından daha esnek bir tutum almaya başladı.





İtalyan ekibinin, Leao'nun sakatlığının ardından Portekizli futbolcu için bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü aktarıldı.





Milan'ın daha önce Leao için yaklaşık 45 milyon euro gelir beklediği, ancak kulüp başkanı Gerry Cardinale'nin daha yüksek bir bonservis talep ettiği belirtilmişti.





AMORIM'DEN LEAO KARARI

Haberde ayrıca Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim'in de Leao'nun satılmasını istediği ifade edildi.





Leao'nun daha önce Milan'ın satış listesinde yer almadığı, ancak yıldız oyuncuya yönelik transfer ilgisinin kulüp yönetimini farklı bir değerlendirmeye yönelttiği kaydedildi.





Portekizli futbolcunun yaşadığı son kas sakatlığı da transfer sürecini yeniden hareketlendirdi. Leao, 15 Ağustos'ta Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek. 23 Ağustos'taki Torino karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.





GALATASARAY İÇİN FIRSAT DOĞDU

Galatasaray, Leao için uzun süredir temaslarını sürdürürken, sarı-kırmızılıların Portekizli yıldıza sezon başında 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtilmişti.





Milan'ın bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine çekmesi, Galatasaray'ın transferdeki pozisyonunu güçlendirebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.





Sarı-kırmızılılarda Leao'nun yanı sıra Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli de alternatif aday olarak gündemde bulunuyor.



Leao'nun geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler yaşanması beklenirken, Galatasaray'ın transferdeki ısrarını sürdürmesi bekleniyor.



