Clippers, Bradley Beal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Los Angeles Clippers, serbest oyuncu döneminde seçeneklerini değerlendiren Bradley Beal ile 13,2 milyon dolar değerinde iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Los Angeles Clippers, tecrübeli yıldızı Bradley Beal'ı kadrosunda tuttu.
Beal'ın menajerinin ESPN'den Shams Charania'ya verdiği bilgiye göre Clippers ile üç kez All-Star seçilen oyuncu, iki yıl için 13,2 milyon dolar değerinde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşmanın ikinci sezonunda Beal'a ait oyuncu opsiyonu da bulunuyor.
Haziran ayının sonlarında 2026-27 sezonu için 5,6 milyon dolar değerindeki oyuncu opsiyonunu kullanmayan Beal, serbest oyuncu piyasasındaki seçeneklerini değerlendirdikten sonra Clippers'a dönmeyi tercih etti.
Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon geçirdiği kalça ameliyatının sezonunu erken kapatması nedeniyle yalnızca altı karşılaşmada forma giyebilmişti.
Los Angeles'taki ilk sezonunda kariyerinin en düşük rakamlarına gerileyen Beal, maç başına 8,2 sayı ortalaması yakalarken, saha içinden yüzde 37,5 isabet oranıyla oynadı.
Washington Wizards tarafından 2012 NBA Draftı'nın üçüncü sırasında seçilen Beal, NBA kariyerinin ilk 11 sezonunu başkent ekibinde geçirmişti.
Florida çıkışlı oyuncu, Wizards'tan ayrılmasının ardından iki sezon boyunca Phoenix Suns forması giymiş, sonrasında ise Clippers'a katılmıştı.
Beal'ın menajerinin ESPN'den Shams Charania'ya verdiği bilgiye göre Clippers ile üç kez All-Star seçilen oyuncu, iki yıl için 13,2 milyon dolar değerinde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşmanın ikinci sezonunda Beal'a ait oyuncu opsiyonu da bulunuyor.
Haziran ayının sonlarında 2026-27 sezonu için 5,6 milyon dolar değerindeki oyuncu opsiyonunu kullanmayan Beal, serbest oyuncu piyasasındaki seçeneklerini değerlendirdikten sonra Clippers'a dönmeyi tercih etti.
Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon geçirdiği kalça ameliyatının sezonunu erken kapatması nedeniyle yalnızca altı karşılaşmada forma giyebilmişti.
Los Angeles'taki ilk sezonunda kariyerinin en düşük rakamlarına gerileyen Beal, maç başına 8,2 sayı ortalaması yakalarken, saha içinden yüzde 37,5 isabet oranıyla oynadı.
Washington Wizards tarafından 2012 NBA Draftı'nın üçüncü sırasında seçilen Beal, NBA kariyerinin ilk 11 sezonunu başkent ekibinde geçirmişti.
Florida çıkışlı oyuncu, Wizards'tan ayrılmasının ardından iki sezon boyunca Phoenix Suns forması giymiş, sonrasında ise Clippers'a katılmıştı.