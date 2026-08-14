Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki dikkat çeken rekorları

Fenerbahçe, 69. sezonu başlayacak Süper Lig'de geride kalan 68 sezonun toplamında birçok önemli rekora imza attı. Sarı-lacivertliler, puan, galibiyet ve gol sayılarında ligin zirvesinde yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM
Fenerbahçe, oynadığı 2 bin 266 lig maçında topladığı 4 bin 38 puanla Süper Lig tarihinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Sarı-lacivertlileri 4 bin 14 puanla Galatasaray, 3 bin 832 puanla Beşiktaş ve 2 bin 908 puanla Trabzonspor takip etti.
EN FAZLA GALİBİYET FENERBAHÇE'NİN
Ligin 68 yıllık geçmişinde 2 bin 266 maça çıkan Fenerbahçe, 1309 galibiyetle bu alanda da zirvede bulunuyor. Galatasaray 1308 galibiyetle ikinci, Beşiktaş ise 1220 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde rakip filelere gönderdiği 4 bin 111 golle en golcü takım unvanını da elinde bulunduruyor. Galatasaray 4 bin 66 golle ikinci, Beşiktaş ise 3 bin 728 golle üçüncü sırada bulunuyor.
BİR SEZONDA SADECE 6 GOL YEDİ
Fenerbahçe, 1969-1970 sezonunda oynadığı 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Kaleci Ilie Datcu da maç başına 0,2 gol ortalamasıyla Türk futbol tarihinin en dikkat çeken savunma performanslarından birine imza attı.
GOL REKORUNUN KIRILDIĞI MAÇTA FENERBAHÇE VARDI
1991-1992 sezonunun son haftasında Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşma, Türk futbol tarihine geçti. Kadıköy'deki mücadeleyi 8-4 kazanan Fenerbahçe ile Gaziantepspor, toplam 12 golün atıldığı karşılaşmayla lig tarihinin en gollü maçına imza attı.
EN İYİ SEZON BAŞLANGICI
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda üst üste 10 maç kazanarak Süper Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, daha önce kendilerine ait olan 8 maçlık rekoru geliştirdi.
EN ERKEN ŞAMPİYONLUK REKORU
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğunu en erken ilan eden takımlar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Trabzonspor da 2021-2022 sezonunda aynı başarıya ulaşarak bu unvanı Fenerbahçe ile paylaştı.
EN AZ GOL YİYEREK ŞAMPİYON OLAN TAKIM
Fenerbahçe, 1969-1970 sezonunda yalnızca 6 gol yiyerek şampiyon oldu ve Süper Lig tarihinin en az gol yiyen şampiyonu unvanını elde etti.
EN İYİ AVERAJ REKORU
1988-1989 sezonunu +76 averajla tamamlayan Fenerbahçe, lig tarihinin bir sezonda en iyi averajına sahip takımı oldu.
SON HAFTAYA LİDER GİRİP ŞAMPİYON OLAMAYAN TEK TAKIM
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde sezonun son haftasına lider girip şampiyonluğu kaybeden tek takım olarak da tarihe geçti.
Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonluğu kaptırdı.
Fenerbahçe, oynadığı 2 bin 266 lig maçında topladığı 4 bin 38 puanla Süper Lig tarihinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Sarı-lacivertlileri 4 bin 14 puanla Galatasaray, 3 bin 832 puanla Beşiktaş ve 2 bin 908 puanla Trabzonspor takip etti.
EN FAZLA GALİBİYET FENERBAHÇE'NİN
Ligin 68 yıllık geçmişinde 2 bin 266 maça çıkan Fenerbahçe, 1309 galibiyetle bu alanda da zirvede bulunuyor. Galatasaray 1308 galibiyetle ikinci, Beşiktaş ise 1220 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde rakip filelere gönderdiği 4 bin 111 golle en golcü takım unvanını da elinde bulunduruyor. Galatasaray 4 bin 66 golle ikinci, Beşiktaş ise 3 bin 728 golle üçüncü sırada bulunuyor.
BİR SEZONDA SADECE 6 GOL YEDİ
Fenerbahçe, 1969-1970 sezonunda oynadığı 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Kaleci Ilie Datcu da maç başına 0,2 gol ortalamasıyla Türk futbol tarihinin en dikkat çeken savunma performanslarından birine imza attı.
GOL REKORUNUN KIRILDIĞI MAÇTA FENERBAHÇE VARDI
1991-1992 sezonunun son haftasında Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşma, Türk futbol tarihine geçti. Kadıköy'deki mücadeleyi 8-4 kazanan Fenerbahçe ile Gaziantepspor, toplam 12 golün atıldığı karşılaşmayla lig tarihinin en gollü maçına imza attı.
EN İYİ SEZON BAŞLANGICI
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda üst üste 10 maç kazanarak Süper Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, daha önce kendilerine ait olan 8 maçlık rekoru geliştirdi.
EN ERKEN ŞAMPİYONLUK REKORU
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğunu en erken ilan eden takımlar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Trabzonspor da 2021-2022 sezonunda aynı başarıya ulaşarak bu unvanı Fenerbahçe ile paylaştı.
EN AZ GOL YİYEREK ŞAMPİYON OLAN TAKIM
Fenerbahçe, 1969-1970 sezonunda yalnızca 6 gol yiyerek şampiyon oldu ve Süper Lig tarihinin en az gol yiyen şampiyonu unvanını elde etti.
EN İYİ AVERAJ REKORU
1988-1989 sezonunu +76 averajla tamamlayan Fenerbahçe, lig tarihinin bir sezonda en iyi averajına sahip takımı oldu.
SON HAFTAYA LİDER GİRİP ŞAMPİYON OLAMAYAN TEK TAKIM
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde sezonun son haftasına lider girip şampiyonluğu kaybeden tek takım olarak da tarihe geçti.
Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonluğu kaptırdı.