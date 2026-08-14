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Patrick Beverley'nin yeni takımı belli oldu

NBA'de uzun yıllar forma giyen tecrübeli guard Patrick Beverley, kariyerine Fransa'da devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 16:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Patrick Beverley'nin yeni takımı belli oldu
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NBA'de uzun yıllar forma giyen tecrübeli guard Patrick Beverley, kariyerine Fransa'da devam edecek.

38 yaşındaki oyuncu, 2026-27 sezonu için Boulazac Basket Dordogne ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Patrick Beverley'nin yeni adresi Fransa oldu.

Boulazac Basket Dordogne, 38 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu 2026-27 sezonu için kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fransız ekibi böylece NBA'de 12 sezon geçiren ve normal sezon ile playofflar dahil olmak üzere 700'ün üzerinde karşılaşmaya çıkan son derece deneyimli bir oyuncuyu kadrosuna ekledi.

Kariyerinde üç kez NBA En İyi Savunma Takımları'na seçilen Beverley, son yıllarda Hapoel Tel Aviv ve PAOK formaları giymesinin ardından Avrupa kariyerine Fransa'da devam edecek.

Beverley, 2025-26 sezonunu PAOK'ta geçirdi. Yunanistan Ligi normal sezonunda sekiz karşılaşmada forma giyen tecrübeli guard, maç başına 7,8 sayı, 5,0 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakaladı.

FIBA Europe Cup'ta ise dokuz karşılaşmada 9,3 sayı, 4,0 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları tutturan Beverley, PAOK'un organizasyonda finale yükselmesine yardımcı oldu.

2009 NBA Draftı'nda Los Angeles Lakers tarafından 42. sıradan seçilen Beverley, profesyonel kariyerine ilk olarak Avrupa'da başlamıştı.

Dnipro, Olympiacos ve Spartak St. Petersburg formaları giyen Beverley, daha sonra Houston Rockets ile NBA'de kendisine yer edinmeyi başardı ve 2013-2017 yılları arasında Houston'da oynadı.

Ardından dört sezon Los Angeles Clippers forması giyen tecrübeli guard, Clippers'taki ilk sezonunda NBA En İyi Savunma Takımları'ndan birine seçildi.

Beverley daha sonra Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls ve Philadelphia 76ers formalarını giydi. NBA'deki son durağı ise Şubat 2024'te katıldığı Milwaukee Bucks oldu.

NBA kariyeri boyunca 666 normal sezon karşılaşmasına çıkan Beverley, maç başına 8,3 sayı, 4,3 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

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