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Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında sezona başlıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Lacivert-beyazlılar, sezona galibiyetle başlamak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 17:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında sezona başlıyor
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, kazanarak yeni sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Geçen sezonu takımda kiralık olarak tamamlayan Adrian Benedyczak'ın bonservisini alan Kasımpaşa, yaz transfer döneminde Güven Yalçın, Thiemoko Diarra, Ayberk Karapo, Marcus Rafferty, Elson Mendes, Matei Ilie, Jakob Jessen, Kenan Kurtovic ve Stann Elysee Dalo gibi isimleri renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

KASIMPAŞA, 23. SEZONUNA BAŞLAYACAK

İstanbul ekibi, yarınki Trabzonspor maçıyla Süper Lig'de 23. sezonuna adım atacak.

Kasımpaşa, geride kalan 22 sezonda 786 müsabakada 240 galibiyet, 214 beraberlik ve 332 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 992 gol kaydeden lacivert-beyazlı takım, kalesinde ise 1205 gol gördü.

 

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