Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör değişikliği yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Marcello Abbondanza'nın ayrılığının ardından Stefano Lavarini'yi takımın başına getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lavarini, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. İtalyan başantrenör yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçerek görevine dönüş yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, Marcello Abbondanza'nın ayrılığının ardından Stefano Lavarini'yi takımın başına getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lavarini, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. İtalyan başantrenör yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçerek görevine dönüş yaptı.