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Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu: Stefano Lavarini

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Marcello Abbondanza'nın yerine daha önce de sarı-lacivertli ekibi çalıştıran Stefano Lavarini ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 17:42
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu: Stefano Lavarini
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör değişikliği yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Marcello Abbondanza'nın ayrılığının ardından Stefano Lavarini'yi takımın başına getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lavarini, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. İtalyan başantrenör yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçerek görevine dönüş yaptı.

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