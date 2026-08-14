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Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni!

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en farklı galibiyetten yenilmezlik serisine kadar birçok önemli rekora imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 17:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni!
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Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en farklı galibiyetten yenilmezlik serisine kadar birçok önemli rekora imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 69. kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 68 sezonda en farklı galibiyet, en uzun yenilmezlik serisi ve en uzun gol atma serisi gibi birçok önemli rekorun sahibi oldu.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı galibiyetleri şöyle:

1993-1994 sezonunda Samsunspor'u 8-1, 1994-1995 sezonunda Kayserispor'u yine 8-1 mağlup eden Fenerbahçe, 1984-1985'te Denizlispor'u, 1996-1997'de Denizlispor'u, 1997-1998'de Şekerspor'u, 2004-2005'te Kayserispor'u, 2008-2009'da Hacettepe'yi ve 2017-2018'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendi.

EN FARKLI MAĞLUBİYETLER

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı mağlubiyetlerini 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 1990-1991 sezonunda Aydınspor'a 6-1, 1960-1961'de Galatasaray'a 5-0, 1989-1990'da Beşiktaş'a 5-1, 1999-2000'de Gaziantepspor'a 5-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ayrıca Samsunspor'a iki kez 4-0, Beşiktaş'a iki kez 4-0 ve Eskişehirspor'a 4-0 kaybetti.

BİR MAÇTA EN FAZLA 8 GOL

Fenerbahçe'nin lig tarihinde bir maçta attığı en fazla gol 8 oldu.

Sarı-lacivertliler, 1991-1992 sezonunda Gaziantepspor'u 8-4, 1993-1994'te Samsunspor'u 8-1, 1994-1995'te Kayserispor'u 8-1 mağlup etti.

BİR MAÇTA EN FAZLA 6 GOL YEDİ

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol gördü.

Sarı-lacivertliler 1990-1991 sezonunda Aydınspor'a 6-1 yenilirken, Galatasaray'a 5-0, Beşiktaş'a 5-1, Trabzonspor'a 5-3, Gaziantepspor'a 5-1 ve Manisaspor'a 5-3 mağlup oldu.

LİG TARİHİNİN EN GOLLÜ MAÇI

Fenerbahçe'nin Gaziantepspor'u 8-4 mağlup ettiği 1991-1992 sezonundaki karşılaşma, 12 golle lig tarihinin en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertlilerin Eskişehirspor'u deplasmanda 7-2 yendiği, Samsunspor'u 8-1 ve Kayserispor'u 8-1 mağlup ettiği karşılaşmalar da en gollü maçlar arasında yer aldı.

EN UZUN KAZANMA SERİSİ 12 MAÇ

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 3. ile 14. haftalar arasında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak bu seriye imza attı.

EN UZUN YENİLGİ SERİSİ 3 MAÇ

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste en fazla 3 maç kaybetti.

Sarı-lacivertliler bu kötü seriyi 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında yaşadı.

31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi 31 maç olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasından 1964-1965 sezonunun 19. haftasına kadar oynadığı 31 maçta mağlubiyet yaşamadı.

9 MAÇ KAZANAMADI

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste en uzun kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren oynadığı 9 maçta galibiyet elde edemedi.

12 MAÇ ÜST ÜSTE GOL YEMEDİ

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en uzun gol yememe serisi 12 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 1967-1968 sezonunda 15. ile 26. haftalar arasında kalesini gole kapattı.

16 MAÇ ÜST ÜSTE GOL YEDİ

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasında gol yedi. 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gören Fenerbahçe, böylece genel toplamda 16 maçlık seriye ulaştı.

34 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATTI

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, 1988-1989 sezonunun son 27 maçında ve 1989-1990 sezonunun ilk 7 maçında rakip fileleri havalandırdı.

5 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATAMADI

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun golsüzlük serisi 5 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 1980-1981 sezonunda 19. ile 23. haftalar arasında oynadığı 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

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