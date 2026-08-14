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Okan Buruk'tan maç öncesi mesaj: "Gözümüze çarpıyor"

Okan Buruk, Çorum FK maçı öncesi yaptığı açıklamalarda yeni sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 21:08 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 21:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan maç öncesi mesaj: 'Gözümüze çarpıyor'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR SEZONA BAŞLIYORUZ"

Okan Buruk, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Bir önceki seneden çok, bu sene neler yapacağız ondan başlamak istiyorum. Dünya Kupası dönüşleri sorunlu, adaptasyon sorunları birçok takımda olabiliyor. Burada tabii ki oyuncuların geri dönüş, bitiriş tarihlerine göre izinler verdik. Çok uzun bir sezon geçireceğiz. Oyuncuların dinlenme, yenilenme ile birlikte uzun bir sezon geçirmelerini istiyoruz. En son katılan Davinson Sanchez'di bize, 12 gün önce. Onu hazırladık, bir programı vardı. Sahada olacak. Sadece Günay'ın sakatlığı var. Diğer tüm oyuncularımız hazır. Can Armando'nun sakatlığı vardı, takımla antrenmana çıktı." ifadelerini kullandı.

"GÖZÜMÜZE ÇARPIYOR"

Tecrübeli teknik adam, "İyi bir kadroya, iyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelecek oyunculara bakınca, öndeki oyuncuların azlığı göze çarpıyor. Hepimizin gözüne çarpıyor. Kanat ve forvet oynayabilecek oyuncularımız var. Değişimleri yapacağız. En önemlisi maça başlangıcımız. Oyuncularıma çok güveniyorum, hep güvendim. Özgüvenimiz yüksek. Başarılı bir takımız, iyi oyunculara sahibiz, iyi bir kadromuz var. Galibiyetle buradan ayrılmak istiyoruz." dedi.

"HİÇBİR ZORLUK YAŞATMAYACAĞIZ"

Buruk son olarak, "Zor bir dönem. Biraz karışık gibi gözüküyor ama kendime, ekibime, oyuncularıma çok güveniyorum. Hiçbir zorluk yaşatmayacağız. Kafamda başka bir şey yok. Oyuncularıma güveniyorum. İyi başlayıp iyi bitirecekler. 3 puanla lige başlayan takım olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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